В план приватизации внесли изменения

Как рассказал председатель комитета по управлению имуществом Александр Аввакумов, администрация Гатчинского района предлагает дополнить план приватизации на 2024 год двумя объектами:

1. Комплекс помещений, расположенных в здании по адресу: г. Гатчина, ул. Северная, д.41 г (в цокольном этаже № 1 общей площадью 18,5 кв. м и 48,2 кв. м, а также 10,9 кв. м имущества общего пользования, с 864/1800 долей в праве на земельный участок).

2. Нежилое здание (склад), расположенный по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.16б, общей площадью 124,9 кв. м (на фото).

Кроме того, в связи с достигнутым решением о преобразовании МУП «Городская электросеть» г. Гатчина в муниципальное учреждение, указанное предприятие подлежит исключению из плана приватизации муниципального имуществам МО «Город Гатчина» на 2024 год.

Депутаты не согласились с предложением о продаже здания на ул. К. Маркса, 16б, которое сейчас под склад использует МУП ЖКХ г. Гатчины. Здание находится в удовлетворительном состоянии, и если МУП ЖКХ г. Гатчины готов отказаться от его использования, то здание можно передать для нужд других муниципальных учреждений или общественных организаций, посчитали депутаты.

Два других предложения администрации были поддержаны.