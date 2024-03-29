«Завод «КРИЗО» отмечает 100-летие присвоения заводу названия «Красный изобретатель»

1 апреля 2024 года Ленинградская область присоединится к Неделе семейных многофункциональных центров, которая пройдет по всей России. Ее цель - широкое информирование населения о ресурсных возможностях семейных МФЦ в оказании социальной помощи семьям с детьми. В рамках Недели семейных МФЦ каждый день с 1 по 5 апреля в МФЦ «Формула семьи» города Гатчины будут проходить интересные мероприятия.