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«Завод «КРИЗО» отмечает 100-летие присвоения заводу названия «Красный изобретатель»

Сегодня в Гатчине АО «Завод «КРИЗО» отмечает 100-летие присвоения заводу названия «Красный изобретатель», сокращенно – «КРИЗО». Соответствующий приказ, подписанный 31 марта 1924 года, бережно хранится в музее завода.

Рубрики:  Бизнес

В конференц-зале предприятия прошло торжественное собрание коллектива, посвященное подведению итогов 2023 года и планам на 2024 год. С докладом выступил генеральный директор Геннадий Слугин.

В честь знаменательной даты состоялась церемония награждения лучших сотрудников медалями, грамотами благодарностями.

Подробности читайте в газете «Гатчинская правда».