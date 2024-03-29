«Завод «КРИЗО» отмечает 100-летие присвоения заводу названия «Красный изобретатель»
Сегодня в Гатчине АО «Завод «КРИЗО» отмечает 100-летие присвоения заводу названия «Красный изобретатель», сокращенно – «КРИЗО». Соответствующий приказ, подписанный 31 марта 1924 года, бережно хранится в музее завода.
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В конференц-зале предприятия прошло торжественное собрание коллектива, посвященное подведению итогов 2023 года и планам на 2024 год. С докладом выступил генеральный директор Геннадий Слугин.
В честь знаменательной даты состоялась церемония награждения лучших сотрудников медалями, грамотами благодарностями.
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