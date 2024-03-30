Пять пожароопасных поселений

При участии руководителей Гатчины и района Людмилы Нещадим и Виталия Филоненко 21 марта состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. О результатах работы доложили начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района УНД ГУ МЧС России по Ленобласти Илья Назаров, начальник 18 пожарно-спасательного отряда Евгений Мясников и главный лесничий Гатчинского лесничества филиала «Ленобллес» Александр Некипелов.

Наступление пожароопасного периода характеризуется в первую очередь опасностью возникновения ландшафтных пожаров: горения травы и леса. В 2023 году на территории Гатчинского района произошло 92 случая горения сухой травы – как на землях сельскохозяйственного назначения, так и на землях поселений. К административной ответственности было привлечено 37 юридических и должностных лиц. Кроме того, в прошлом году произошло 16 лесных пожаров, и эта цифра значительно превышает данные 2022 года. Главная причина горения травы и леса – люди: неосторожное обращение с огнем.

По данным на 21 марта, за 2024 год в Гатчинском районе уже зарегистрировано 129 пожаров (в 2023-м за тот же период – 89). Из них в частном секторе произошло 77 пожаров, и эта цифра по сравнению с прошлым годом увеличилась более, чем в два раза. На пожарах погибло двое и пострадало 12 человек, в том числе трое детей. Основные причины этих пожаров – неисправность печного отопления и аварийный режим работы электроприборов и сетей. Характерно, что наибольшее количество пожаров было в новогодние праздники – 2 и 3 января, когда на улице стоял мороз до минус 35оС, и жители активно обогревали свои дома всеми способами.

В соответствии с решением Совбеза РФ, в апреле будут проведены внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности в отношении органов местного самоуправления – там, где есть угроза лесных пожаров.

В Гатчинском районе в зону высокой пожарной опасности попадает пять поселений: Вырицкое, Кобринское, Пудостьское, Рождественское и Сусанинское. А именно: Вырица, Чаща, хутор Загуляево, поселок при железнодорожной станции Слудицы, деревни Воцко и Кремено; а также Карташевская, Ивановка в Пудостьском поселении, Дивенский и Семрино. Для подготовки к пожароопасному сезону был проведён смотр готовности сил и средств местных звеньев РСЧС, в Гатчинском пожарно-спасательном гарнизоне проведены учения по тушению лесного пожара и ликвидации ЧС, проведены другие мероприятия. Силы и средства подразделений Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона проверены и находятся в исправном состоянии для проведения работ по предназначению.

Добровольная пожарная охрана к работе готова!

На комиссии обсуждалась подготовка добровольных пожарных дружин и организация проверки источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Гатчинского района и подготовка их к эксплуатации в грядущий пожароопасный период.

На территории Гатчинского района создана одна добровольная пожарная дружина – в поселке Дивенский и две добровольные пожарные команды – в Чаще и в «ОДК-Сервис». Численность личного состава добровольной пожарной охраны, участвующей в тушении и профилактике пожаров, составляет 35 человек. 18 из них прошли обучение по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации добровольных пожарных. На вооружении подразделений добровольной пожарной охраны состоит четыре пожарных машины. В среднем ежесуточно на дежурство заступает девять добровольных пожарных на три автомобиля.

За 2023 год добровольные пожарные реагировали 123 раза, привлекалось 32 человека личного состава и две единицы техники, в том числе 77 раз для участия в тушении пожаров и 26 раз для проведения аварийно-спасательных работ. Не застрахованы пожарные-добровольцы и от ложных вызовов – за прошлый год таковых было 19.

Как было доложено комиссии, подразделения добровольного пожарного объединения Гатчинского района готовы к выполнению задач по предназначению в период пожароопасного сезона 2024 года.

Купили пожарный извещатель? Получите компенсацию!

В Ленинградской области предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на самостоятельное приобретение автономных дымовых пожарных извещателей и источников автономного питания. Это новшество введено постановлением правительства региона № 87 от 7 февраля 2024 года.

Право на компенсацию предоставляется одному из совершеннолетних членов семьи – гражданину России, проживающему на территории Ленинградской области, из числа:

- многодетных семей, имеющих трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет и (или) совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения;

- семей, находящихся в социально опасном положении;

- семей с детьми-инвалидами;

- семей, в которых воспитываются опекаемые дети.

Компенсация предоставляется один раз в год за приобретение одного пожарного извещателя и источников автономного питания. Размер компенсации составляет не более 1200 рублей. Обратиться за предоставлением услуги можно через МФЦ Ленобласти и через портал «Госуслуг».

Для получения компенсации потребуются следующие документы:

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;

- паспорта гражданина РФ и документ, подтверждающий его полномочия, если за предоставлением компенсации в интересах заявителя обращается его представитель;

- документы, подтверждающие, что заявитель является членом семьи, относящейся к одной из льготных категорий;

- документы, подтверждающие приобретение пожарного извещателя;

- банковские реквизиты для перечисления денежных средств;

- паспорт пожарного извещателя.

Выплата компенсации производится уполномоченной организацией в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет заявителя или его представителя в течение 20 рабочих дней.

Екатерина Дзюба