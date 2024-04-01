Дошкольники из Гатчины стали лучшими в России

Чемпионат проходил 23 марта и собрал победителей муниципальных этапов – более 500 человек из 36 регионов России.

Максим и Даниил Циванюк выступали в составе команды Ленинградской области в компетенции «Программирование». Дошкольники из Гатчины уверенно справились с заданием и стали лучшими в России!

Поздравляем ребят и педагогов Анастасию Анатольевну Мищенко и Екатерину Дмитриевну Кустову с успешным выступлением на чемпионате такого высокого уровня.

Быть может, в будущем Даниил и Максим станут профессиональными программистами и придумают новые IT продукты, а первой ступенькой для этого стало изучение азов данной профессии в дошкольном учреждении.