Дошкольники из Гатчины стали лучшими в России
Воспитанники детского сада № 52 города Гатчины Максим и Даниил Циванюк стали победителями IV Межрегионального чемпионата «Юный мастер-2024».
Рубрики: Образование
Чемпионат проходил 23 марта и собрал победителей муниципальных этапов – более 500 человек из 36 регионов России.
Максим и Даниил Циванюк выступали в составе команды Ленинградской области в компетенции «Программирование». Дошкольники из Гатчины уверенно справились с заданием и стали лучшими в России!
Поздравляем ребят и педагогов Анастасию Анатольевну Мищенко и Екатерину Дмитриевну Кустову с успешным выступлением на чемпионате такого высокого уровня.
Быть может, в будущем Даниил и Максим станут профессиональными программистами и придумают новые IT продукты, а первой ступенькой для этого стало изучение азов данной профессии в дошкольном учреждении.
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