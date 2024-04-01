Михаил Кузьмин из Гатчины – «Посол Победы» - 2024

Ежегодно Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Роспатриотцентра и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) проводит всероссийскую кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы.

В конкурсе принимают участие «Волонтеры Победы» от 18 до 35 лет. К заявке на конкурс волонтеры прикрепляют не только отчет о своей деятельности, рекомендательные письма, награды, но и рассказ о семейных героях Великой Отечественной войны и видеоролик о личном вкладе в сохранение памяти о Великой Победе.

«Послами Победы» традиционно становятся самые активные и неравнодушные добровольцы своих регионов.

В этом году одним из 100 победителей конкурсного отбора, в котором приняли участие тысячи волонтеров из разных уголков нашей Родины, стал житель Гатчины Михаил Кузьмин.

Михаил примет участие в сопровождении ключевых мероприятий главного праздника страны – Дня Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

Вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами победители конкурса пройдут ряд тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на месте проведения парада.

Кроме этого, волонтеры смогут встретиться и пообщаться с профессиональными историками и ветеранами Великой Отечественной войны.