Птицам Приората - новые скворечники
Сегодня, в Международный день птиц, Приоратский парк города Гатчины пополнился новыми скворечниками.
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По доброй традиции воспитанники детского сада № 23 г. Гатчины вместе с родителями и воспитателями смастерили пять домиков для пернатых обитателей парка.
Сотрудники Паркового агентства Ленинградской области помогли развесить скворечники на деревьях и провели для ребят небольшую викторину на знание птиц, обитающих в Приорате, и пернатых - героев сказок.
Воспитатели обещают обязательно возвращаться с детьми в парк и наблюдать за тем, как заселяются новые птичьи квартиры.
Парковое агентство Ленинградской области благодарит руководителей и воспитателей детского сада № 23, детей и их родителей за внимание Приоратскому парку.
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