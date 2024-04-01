Птицам Приората - новые скворечники

По доброй традиции воспитанники детского сада № 23 г. Гатчины вместе с родителями и воспитателями смастерили пять домиков для пернатых обитателей парка.

Сотрудники Паркового агентства Ленинградской области помогли развесить скворечники на деревьях и провели для ребят небольшую викторину на знание птиц, обитающих в Приорате, и пернатых - героев сказок.

Воспитатели обещают обязательно возвращаться с детьми в парк и наблюдать за тем, как заселяются новые птичьи квартиры.

Парковое агентство Ленинградской области благодарит руководителей и воспитателей детского сада № 23, детей и их родителей за внимание Приоратскому парку.