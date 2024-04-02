Гатчина – среди лучших в рейтинге Минстроя

«В лидерах рейтинга Минстроя России по качеству городской среды все больше городов Ленобласти. И не только районные центры. Кудрово – по-прежнему победитель в номинации «Средние города от 50 до 100 тысяч человек». Среди лучших и столица Ленобласти Гатчина», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В группе «Малые города» от 25 до 50 тысяч человек среди победителей – Кингисепп, Отрадное и Кировск.

Лодейное Поле – в десятке в группе городов с населением от 5 до 25 тысяч человек.

Новые города в рейтинге: Светогорск, Приморск, Сясьстрой, Сосновый Бор, Любань.

Рейтинг оценивает 1117 городов России по 6 основным критериям: безопасность, комфортность, эффективность управления, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды.

Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

С помощью индекса качества городской среды Минстрой России оценивает, насколько улучшилось качество городской среды.

Нужно отметить, что все города-лидеры, набравшие высокие баллы, при поддержке комитета по ЖКХ и Центра компетенций являются активными участниками проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а некоторые реализовали проекты благоустройства в рамках победы на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, что и явилось катализатором такого высокого результата по индексу качества городской среды.