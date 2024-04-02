Как бороться с наркозависимостью?

Об организации дополнительного образования детей и вовлечении молодежи в творческую, техническую, спортивную и военно-прикладную деятельность рассказала начальник отдела социализации и развития талантов детей комитета образования Гатчинского района Татьяна Смирнова.

Вывод, который сделали члены комиссии: недостатка в образовательных и развивающих занятиях в Гатчине нет.

Об антинаркотической работе в Пудомягском и Елизаветинском поселениях доложили заместитель главы Пудомягской администрации Марина Ефремова и врио главы Елизаветинской администрации Виктор Попович.

В частности, в 2023 году в Пудомягском поселении проводились мероприятия по выявлению неблагополучных семей с детьми: опрашивали старост, рассматривали жалобы, делали запросы в соцслужбы и оказывали помощь. В Лукашах протоиерей Алексей Дудин проводит в храме Николая Чудотворца беседы о вреде алкоголизма и наркозависимости. Родители старшеклассников Лукашевской средней школы оформили согласие на прохождение детьми теста на употребление наркотиков. На профилактическом учете в ОДН состоит девять несовершеннолетних и шесть родителей. Большинство детей, состоящих на учете, выходцы из неблагополучных семей.

Однако, как заметила Марина Ефремова, профилактическая работа не всегда дает положительные результаты: родители подростков неохотно идут на контакт.

Отвечая на вопросы председателя комиссии, заведующая гатчинским наркологическим кабинетом, психиатр-нарколог Елена Колиш пояснила, что в Гатчинском районе не зарегистрировано ни одного несовершеннолетнего с диагнозом «наркотическая зависимость», однако подростков, употребляющих наркотические и психотропные вещества, достаточно.

- Зависимость определяется только в стационаре при всестороннем обследовании. Тот факт, что ребенок несколько раз что-то употребил, еще не делает его зависимым. Это сложный вопрос. Мы сначала много раз его обследуем, наблюдаем, прежде чем объявлять зависимым, – сказала Елена Николаевна.

Среди взрослого населения в Гатчинском районе зарегистрировано 530 наркозависимых. Вопрос реабилитации очень сложный. Во Всеволожском районе есть Ленинградский областной наркологический диспансер, одно из отделений которого – реабилитационное. Первый этап лечения алкогольной и наркотической зависимости – это стационар, второй этап – медицинская реабилитация, третий – реабилитация социальная. Здравоохранение отвечает за первые два этапа: лечение – выведение из организма токсических веществ и реабилитацию на территории стационара.

Члены комиссии пришли к выводу, что необходимо усилить профилактику в школах – с привлечением медиков и сотрудников правоохранительных органов. Но, помимо учреждений образования, заниматься антинаркотической работой должны и сами родители – взаимодействуя с педагогами и проявляя бдительность и внимательное отношение к собственным детям. В наркологическом кабинете Гатчинской КМБ можно анонимно протестировать ребенка на наличие в организме наркотических и психотропных веществ.

В целом наркоситуация в Ленинградской области оценивается как напряженная. В четырех районах отмечается нейтральная ситуация: это Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор. Предкризисная ситуация складывается в Лужском и Тосненском районах, кризисная – в Тихвинском.

Как резюмировали члены комиссии, ситуация требует совершенно другого отношения к этой работе. Одно из предложений – встречи нарколога с педагогами. Чтобы учителя знали, как определить наркотическое опьянение у подростка, и как с ним в таком случае обращаться.

Андрей Соколов