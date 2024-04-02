Оперативный штаб разбирается, почему в Гатчине не вывозится мусор

Напомним, что с 1 апреля 2024 г. на территории Гатчинского района Ленинградской области произошла смена перевозчиков твердых коммунальных отходов (ТКО), а также изменилось место обработки и размещения отходов Гатчинского района.

Как сообщили в ответ на наш редакционный запрос в пресс-службе «Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области», с 1 апреля 2024 года оказывать услуги по сбору и транспортированию ТКО будет АО «Автопарк №6 «Спецтранс» вместо ООО «Ресурс Атэ» и его субподрядчиков (среди которых было МБУ «УБДХ» города Гатчины).

Кроме того, в соответствии с утвержденной органами власти Ленинградской области Территориальной схемой обращения с отходами, начиная с 01.04.2024 г. полигон ООО «Новый Свет-ЭКО» прекращает свою деятельность по приему отходов Гатчинского района Ленинградской области.

С этого момента твердые коммунальные отходы будут направляться сначала на ООО «ЛОЭК», а потом на полигон ООО «Авто-Беркут». В дальнейшем, после ввода в эксплуатацию КПО «Кингисепп» и получения всех необходимых разрешений, потоки отходов Гатчинского района будут направляться на указанный объект на сортировку и размещение.

Получив шквал обращений от жителей Гатчины с жалобой на переполненные контейнеры, утром 2 апреля мы направили очередной редакционный запрос в пресс-службу «Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области», и получили вот какой ответ:

"При переходе адресной программы от предыдущих перевозчиков новому перевозчику АО «Автопарк №6 «Спецтранс» могут быть временные переполнения ТКО на площадках в связи с тем, что происходит замена старых контейнеров на новые, а также настройка диспетчеризации и контроля графиков вывоза со стороны нового перевозчика и регионального оператора.

Сейчас региональным оператором принимаются все меры по обеспечению вывоза ТКО в соответствии с действующими графиками, а также ведется проверка работы, в том числе маршрутных журналов предыдущих субподрядчиков, оказывающих услугу по вывозу ТКО в Гатчинском районе – УБДХ, Стройтранс и Томмик в последние дни работы, а именно 29, 30 и 31 марта, а также работы «Автопарк №6 «Спецтранс» за 1 и 2 апреля 2024 года.

Создан оперативный штаб с участием регионального оператора и перевозчика для оперативной отработки жалоб и решения всех возникающих вопросов, связанных с вывозом ТКО с контейнерных площадок Гатчины. Обращаем внимание, что любые переполнения контейнеров для ТКО будут зачищаться новым перевозчиком.

Приносим извинения жителям Гатчины за временные неудобства. По всем возникающим вопросам можно обращаться на «горячую линию» регионального оператора по телефону 8 (812) 207-18-18".

…Пока нам остается наблюдать, как быстро новый перевозчик поймет объем взятых на себя обязательств и сможет навести порядок на контейнерных площадках города и вокруг них – ведь уже двое суток ветер и птицы разносят мусор по всей округе.

Елена Суралёва