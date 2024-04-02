Встречайте мир с улыбкой!

Эта профессия окутана множеством необоснованных страхов. Чтобы развеять волнения, заведующая стоматологической поликлиникой Гатчинской КМБ Элина Юрьевна Церябина пригласила третьеклассников не просто заглянуть в каждый стоматологической кабинет поликлиники в микрорайоне Аэродром, но и побыть «настоящими врачами». Конечно, в роли пациентов также выступали одноклассники. Каждый ребенок мог удобно разместиться в новом кресле в роли пациента, либо взять в руки настоящее стоматологическое зеркальце и осмотреть в медицинских перчатках полость рта своего посетителя.

Но какой интерес просто смотреть, не понимая, что надо найти или увидеть? В начале профориентационной экскурсии старшая медсестра Елена Викторовна Кирейчикова и врач-стоматолог Николь Владимировна Церябина подробно рассказали ребятам об особенностях строения зубов человека, научили правильно и качественно чистить зубы, а также рассказали о том, что стоматология – это общее слово, которое вмещает в себя несколько специализаций зубных врачей. Это терапевт, хирург, ортопед, ортодонт.

Чтобы стать хорошим врачом-стоматологом, надо закончить факультет стоматологии в медицинском вузе. Там обучают всем необходимым для профессии предметам, включая анатомию, физиологию, микробиологию, биохимию и др.

После подробного рассказа и инструктажа ребята продолжили знакомство со стоматологическими инструментами. Особое внимание привлекали камеры для хранения стерильного инструмента. Чего там только не было: различного вида зеркала, стоматологические пинцеты, металлические шпатели. И теперь, после понимания того, для чего все это нужно, третьеклассники хором отвечали, что лечить зубы совсем не страшно, а даже очень интересно!

- Я хоть и смелая, но всегда боялась зубного врача. Мне казалось, что там могут сделать больно. Но теперь я поняла, что если правильно и своевременно чистить зубы и приходить вовремя на осмотр врача, то и лечить ничего не надо будет, - рассказала ученица Полина И.

- Я был сегодня врачом, и мне очень понравилось рассматривать зубы с помощью зеркальца. Теперь мне совсем не страшно будет сидеть в кресле и быть пациентом, ведь я знаю, что видит доктор, и понимаю, что он там будет ремонтировать, - поделился своим мнением третьеклассник Борислав Л.

А одноклассник ребят Алексей С. сказал, что уже лечил в этой поликлинике зубы, и ему было совсем не страшно!

После знакомства с профессией стоматолога ребята были приглашены в конференц-зал, где посмотрели увлекательный тематический мультфильм и каждый получил подарки: веселую раскраску и песочные часы на 3 минуты, ведь именно столько по времени надо чистить зубки утром и вечером.

Лучшие раскраски украсят стены стоматологической клиники. Также третьеклассники со своим преподавателем Ольгой Сергеевной Никандровой воодушевились подготовкой небольшого «уголка ожидания», где будет размещена папка с раскрасками и стоять стаканы с карандашами.

Правильный настрой творит чудеса!

Выражаем огромную благодарность нашей главной «зубной фее» - заведующей стоматологической поликлиникой Элине Юрьевне Церябиной, а также ее помощникам - Елене Викторовне Кирейчиковой и врачу-стоматологу Николь Владимировне Церябиной.

Родительский комитет.