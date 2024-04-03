Идея «Добро.Полочки» возникла в гатчинском «Добро.Центре» ещё в прошлом году, на первых этапах его становления. Она заключалась в том, чтобы предоставить возможность творческой и социальной реализации людям с ограниченными возможностями, вынужденным подолгу оставаться дома.

Как считают в «Добро.Центре», каждый человек уникален и неповторим, и люди с ограниченными возможностями — не исключение. Сталкиваясь с трудностями, они находят в себе силы и вдохновение создавать настоящие произведения искусства.

«Добро.Полочка» появилась в ГДМ уже этой весной, дав возможность всем желающим в очередной раз присоединиться к доброделанию. Сейчас на ней пока представлены три автора — Кирилл, Марина и Полина. Все их изделия уже доступны для покупки. Каждое сопровождается именем его создателя и номером телефона для перевода денег после покупки.

Кириллу - 15 лет. Он делает удивительные керамические изделия — шкатулки, подносы, фигурки, которые разлетаются, как горячие пирожки. У девятнадцатилетней Марины — трогательные и уютные вязаные изделия, которые порадуют и согреют молодое поколение. Полина представила картины, выполненные в технике алмазной мозаики, которые могут украсить интерьер любого дома.

Каждое из этих изделий не только эксклюзивно – оно символизирует смелость, упорство и волю к преодолению трудностей. Приобретая понравившуюся вам рукотворную вещицу, вы сможете не только подарить её своим близким или друзьям, но и принять участие в благотворительной акции. А все вместе мы можем сделать хороший и важный вклад в жизнь этих талантливых мастеров и вдохновить их на новые свершения.

«Добро. Центр. Гатчина» приглашает мастеров с ограниченными возможностями здоровья принять участие в проекте «Добро.Полочка». Весь заработок с продукции идёт непосредственно мастеру.

Напомним, центр общественного развития «Добро.Центр. Гатчина» открылся на базе Гатчинского дворца молодёжи в январе 2023 года, став одной из первых площадок одноименной франшизы в Ленинградской области. Здесь организованно поддерживают гражданские инициативы и социальные проекты. Главная задача «Добро.Центра» - помочь людям делать добрые дела, дать каждому проявить свою инициативу, в том числе, присоединившись к волонтерской деятельности. Создатели этой социальной франшизы сравнивают «Добро.Центр» с многофункциональным центром, где в формате «одного окна» можно получать самые разные услуги в сфере добровольчества.

«Добро.Центр. Гатчина» работает в режиме Дворца молодёжи: ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. Некоторые мероприятия могут проводиться по выходным или в более позднее время. Следить за новостями «Добро. Центра» можно в сообществе «Гатчинский дворец молодёжи» в социальной сети «ВКонтакте».

Адрес Гатчинского дворца молодёжи и «Добро. Центра. Гатчина»: г. Гатчина, ул. Достоевского, 2. Телефон: +7 (81371) 904-31 (добавочный 5).

Юлия Лысанюк