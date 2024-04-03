Дорожный чат-бот поможет водителям Ленобласти

Чтобы пользоваться чат-ботом нужно перейти по ссылке — https://t.me/Lenavtodorsupport_bot. Он также привязан к телеграм-каналу дорожников Ленобласти — https://t.me/dorogi_47.

Кроме того, чат-бот поможет позвонить на круглосуточную горячую линию и подскажет как оформить разрешение на перевозку крупногабаритных грузов. Чат-бот оснащен функцией передачи геолокации, поэтому пользователи смогут сообщать информацию о дефектах или любых других ситуациях с точностью до нескольких метров. К сообщению можно приложить несколько фотографий или видео, которые сразу же отправятся для обработки в диспетчерскую службу «Ленавтодора».