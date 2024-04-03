Методические каникулы в Гатчинском районном методическом центре

Весенние каникулы в Методическом центре – это время образовательных интенсивов для педагогов, методических семинаров и конференций, ярких встреч с единомышленниками-коллегами.

В эту каникулярную неделю методисты центра организовали и провели ряд образовательных событий, призванных обогатить педагогический опыт и расширить профессиональные компетенции педагогов Гатчинского района.

25 марта в Никольской основной школе состоялся методический интенсив «День наставника: технологии развития профессиональной компетенции педагога», в котором приняли участие учителя из школ города Гатчины и Гатчинского района, Ассоциации педагогов-наставников Гатчинского района и Ассоциации педагогов Ленинградской области. Руководитель Гатчинского районного методического центра Елена Глыбина отметила, что проведение совместных мероприятий способствует расширению профессиональной среды педагогов-наставников, развитию сетевого взаимодействия учреждений.

26 марта учителя начальной школы города Гатчины и Гатчинского района приняли участие в научно-практической конференции «Формирование функциональной грамотности младших школьников в условиях единства урочной и внеурочной деятельности», организованной методическим центром. В работе конференции участвовали и представители Ленинградского областного института развития образования. Учителя Гатчинского района поделились опытом работы школьных методических объединений, представили свои методические разработки и идеи.

27 марта команда педагогов Гатчинского района приняла участие в Санкт-Петербурге в педагогическом «TAURAS - баттле» на тему «Персонализированный подход в образовании», проявила знания, эрудицию, смекалку и заняла 1 место.

Методические каникулы – это время, которое учителя уделяют не только отдыху, но и профессиональному росту. Это возможность для поиска новых идей и подходов в обучении, для творчества и саморазвития.

Гатчинский районный методический центр