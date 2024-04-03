Методические каникулы в Гатчинском районном методическом центре
Гатчинский районный методический центр, созданный в феврале 2024 года, ориентирован на научно-методическое обеспечение и методическое сопровождение учреждений Гатчинского муниципального района в осуществлении государственной политики в области образования и воспитания, распространение педагогического (в том числе инновационного) опыта для развития муниципальной системы образования Гатчинского муниципального района.
Весенние каникулы в Методическом центре – это время образовательных интенсивов для педагогов, методических семинаров и конференций, ярких встреч с единомышленниками-коллегами.
В эту каникулярную неделю методисты центра организовали и провели ряд образовательных событий, призванных обогатить педагогический опыт и расширить профессиональные компетенции педагогов Гатчинского района.
25 марта в Никольской основной школе состоялся методический интенсив «День наставника: технологии развития профессиональной компетенции педагога», в котором приняли участие учителя из школ города Гатчины и Гатчинского района, Ассоциации педагогов-наставников Гатчинского района и Ассоциации педагогов Ленинградской области. Руководитель Гатчинского районного методического центра Елена Глыбина отметила, что проведение совместных мероприятий способствует расширению профессиональной среды педагогов-наставников, развитию сетевого взаимодействия учреждений.
26 марта учителя начальной школы города Гатчины и Гатчинского района приняли участие в научно-практической конференции «Формирование функциональной грамотности младших школьников в условиях единства урочной и внеурочной деятельности», организованной методическим центром. В работе конференции участвовали и представители Ленинградского областного института развития образования. Учителя Гатчинского района поделились опытом работы школьных методических объединений, представили свои методические разработки и идеи.
27 марта команда педагогов Гатчинского района приняла участие в Санкт-Петербурге в педагогическом «TAURAS - баттле» на тему «Персонализированный подход в образовании», проявила знания, эрудицию, смекалку и заняла 1 место.
Методические каникулы – это время, которое учителя уделяют не только отдыху, но и профессиональному росту. Это возможность для поиска новых идей и подходов в обучении, для творчества и саморазвития.
Гатчинский районный методический центр