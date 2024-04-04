Награды - победителям и призёрам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
В Ленинградской области сегодня чествовали победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В Гатчине церемония награждения проходила в актовом зале Гатчинской школы №12. Она началась с онлайн-трансляции торжественного открытия областного мероприятия в кампусе СПбГУ «Михайловская дача», где наградили победителей регионального этапа олимпиады школьников.
Победители регионального этапа получили не только грамоты и медали, но и право представлять Ленинградскую область на следующем этапе интеллектуального состязания - всероссийском.
К присутствующим в зале и на прямой связи школьникам и учителям обратилась председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.
Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а значит лучшими в регионе Ленинградской области, в этом учебном году стали:
1. Богачев Олег, 11 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, история, учитель Хомков Дмитрий Станиславович
2. Богачев Олег, 11 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, испанский язык
3. Воробьева Анна, 9 класс, Вырицкая средняя школа №1, технология, учитель Воробьёва Татьяна Анатольевна
4. Дёмина Вера, 10 класс, Гатчинская средняя школа №9, биология, учитель Пусенкова Людмила Семеновна
5. Деяшкин Кирилл, 11 класс, Гатчинская средняя школа №2, биология, учитель Зубова Александра Леонидовна
6. Елпатов Тимур, 11 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, история, учитель Хомков Дмитрий Станиславович
7. Есликовская Надежда, 9 класс, Гатчинская средняя школа № 1, экология, учитель Лебедева Инна Григорьевна
8. Иванов Глеб, 9 класс, Гатчинская средняя школа №8 «Центр образования», экология, учитель Кандыбина Елена Владимировна
9. Иванущенко Дарья, 9 класс, Гатчинская гимназия "Апекс", биология, учитель Куракова Наталья Геннадьевна
10. Красильников Андрей, 10 класс, Гатчинский лицей №3, география. Учитель Лаппо Ольга Владимировна
11. Кузьмин Андрей, 9 класс, Гатчинский лицей №3, астрономия, учитель Жабрунова Елена Вячеславовна
12. Майсузенко Валерия, 9 класс, Гатчинская средняя школа №8 «Центр образования», МХК, учитель Карташова Татьяна Петровна
13. Стужнева Софья, 11 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, МХК, учитель Сергеева Юлия Алексеевна
14. Тихонова Вероника, 10 класс, Гатчинская средняя школа №9, МХК, учитель Зуева Светлана Владимировна
15. Тушинова Анастасия, 11 класс, Гатчинская средняя школа №2, русский язык, учитель Ротарь Раиса Васильевна
16. Штенникова Анна, 9 класс, Гатчинский лицей №3, химия, учитель Жалова Елена Вячеславовна.
В это же время в Гатчине грамоты и медали получили более ста призеров регионального этапа олимпиады – это представители большинства школ Гатчинского района.
С приветственным словом и мудрыми напутствиями от всех парламентариев региона выступила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко.
Среди награжденных - призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии - Дарья Кумина, Михаил Серегин, Михаил Степанчугов. Вместе с ними заслуженных наград были удостоены руководители школ и учителя, подготовившие их к штурму школьного Олимпа.
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