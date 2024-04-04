Награды - победителям и призёрам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Победители регионального этапа получили не только грамоты и медали, но и право представлять Ленинградскую область на следующем этапе интеллектуального состязания - всероссийском.

К присутствующим в зале и на прямой связи школьникам и учителям обратилась председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а значит лучшими в регионе Ленинградской области, в этом учебном году стали:

1. Богачев Олег, 11 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, история, учитель Хомков Дмитрий Станиславович

2. Богачев Олег, 11 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, испанский язык

3. Воробьева Анна, 9 класс, Вырицкая средняя школа №1, технология, учитель Воробьёва Татьяна Анатольевна

4. Дёмина Вера, 10 класс, Гатчинская средняя школа №9, биология, учитель Пусенкова Людмила Семеновна

5. Деяшкин Кирилл, 11 класс, Гатчинская средняя школа №2, биология, учитель Зубова Александра Леонидовна

6. Елпатов Тимур, 11 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, история, учитель Хомков Дмитрий Станиславович

7. Есликовская Надежда, 9 класс, Гатчинская средняя школа № 1, экология, учитель Лебедева Инна Григорьевна

8. Иванов Глеб, 9 класс, Гатчинская средняя школа №8 «Центр образования», экология, учитель Кандыбина Елена Владимировна

9. Иванущенко Дарья, 9 класс, Гатчинская гимназия "Апекс", биология, учитель Куракова Наталья Геннадьевна

10. Красильников Андрей, 10 класс, Гатчинский лицей №3, география. Учитель Лаппо Ольга Владимировна

11. Кузьмин Андрей, 9 класс, Гатчинский лицей №3, астрономия, учитель Жабрунова Елена Вячеславовна

12. Майсузенко Валерия, 9 класс, Гатчинская средняя школа №8 «Центр образования», МХК, учитель Карташова Татьяна Петровна

13. Стужнева Софья, 11 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, МХК, учитель Сергеева Юлия Алексеевна

14. Тихонова Вероника, 10 класс, Гатчинская средняя школа №9, МХК, учитель Зуева Светлана Владимировна

15. Тушинова Анастасия, 11 класс, Гатчинская средняя школа №2, русский язык, учитель Ротарь Раиса Васильевна

16. Штенникова Анна, 9 класс, Гатчинский лицей №3, химия, учитель Жалова Елена Вячеславовна.





В это же время в Гатчине грамоты и медали получили более ста призеров регионального этапа олимпиады – это представители большинства школ Гатчинского района.

С приветственным словом и мудрыми напутствиями от всех парламентариев региона выступила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко.

Среди награжденных - призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии - Дарья Кумина, Михаил Серегин, Михаил Степанчугов. Вместе с ними заслуженных наград были удостоены руководители школ и учителя, подготовившие их к штурму школьного Олимпа.

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