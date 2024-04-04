Семьи Гатчинского района получили жилищные сертификаты

4 апреля в Голубой гостиной Гатчинского Дома культуры состоялась торжественная церемония вручения заветных документов – настоящих «ключей» от новой жизни в своем доме. Участников праздника поздравили руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, а также заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Лиана Кумышева.

- Я искренне желаю, чтобы в Год семьи каждая семья, которая сегодня получила сертификат, вошла в новую жизнь – в новом жилье, чтобы ваши дети росли в достойных условиях, – сказала Лиана Руслановна.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула, что, конечно, в идеале все жители Гатчинского района, которые участвуют в различных федеральных и региональных программах, должны иметь возможность осуществить свою мечту и получить государственную поддержку для решения самого главного – жилищного – вопроса:

- Мы, россияне, уж так устроены: мы не привыкли кочевать. Нам нужен свой дом, своя квартира, которые мы будем обживать, создавать уют. Но, к сожалению, цифры пока очень скромные. Общее количество наших жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и готовых участвовать в различных программах, – более семисот. А вручаем мы сегодня только 20 сертификатов. Но, учитывая приоритеты государственной политики, мы надеемся, что объем финансирования федеральных и региональных программ будет расти. Я уверена, что с 2025 года, когда Гатчинский район станет муниципальным округом, нам будет проще решать вопрос обеспечения граждан жильем.

Как заметила Людмила Николаевна, очередь на получение квартир, в которой стоят жители по договорам социального найма, практически не движется: в поселениях нет жилищного строительства, людям предоставляют только то муниципальное жилье, которое освобождается. Однако есть надежда, что очередной этап муниципальной реформы в Гатчинском районе поможет решить этот насущный вопрос.

Людмила Нещадим поблагодарила правительство Ленинградской области, профильный комитет, губернатора Александра Дрозденко за то, что еще двадцать семей Гатчинского района получили жилищные сертификаты, и пожелала, чтобы в Год семьи многодетных семей становилось больше, и чтобы каждая семья была счастлива.

Получая жилищные сертификаты, участники церемонии не скрывали слез радости: настолько это событие было долгожданным.

Например, многодетная семья Халаимовых десять лет живет в съемной квартире в поселке Торфяное. Недавно у них родился четвертый ребенок, и теперь, получив сертификат как молодая многодетная семья, Халаимовы смогут осуществить свою мечту – построить собственный дом на гатчинской земле. Место еще не выбрано, но в приоритете – Новосветское поселение.

Медсестра Рождественской врачебной амбулатории Инна Ноздреватых получила сертификат по программе ипотечного кредитования – как сельский медработник с ребенком-инвалидом. До сих пор она с двумя детьми ютилась в Сиверском в «однушке» вместе с родственниками, теперь благодаря сертификату сможет купить собственную квартиру – поближе к месту работы и детскому саду: «У меня две дочери, и мы очень долго к этому шли», – призналась Инна Александровна.

Каковы условия использования жилищного сертификата?

Как пояснила заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Лиана Кумышева, граждане в пределах периода времени, указанного в сертификате, в рамках действующего договора о целевом использовании средств, обязаны приобрести жилое помещение либо в многоквартирном доме, либо в частном, с привлечением собственных средств или без – все нюансы есть в документах, у каждой программы – своя специфика.

Что касается объема финансирования, то самый «дорогой» сертификат – на сумму около восьми миллионов рублей; есть сертификаты и на два-три миллиона, и на семь. Общая сумма полученных гатчинцами сертификатов составила 78,8 млн рублей. В том числе девять сертификатов выданы по федеральной программе обеспечения жильем многодетных семей, шесть – по региональной программе «Жилье для молодежи» и пять – по программе «Ипотечное кредитование» Ленинградской области.

Всего за период с 2022 по 2024 год в рамках федеральных и региональных программ жилищные условия улучшили 69 семей Гатчинского района. Общий размер средств из федерального, областного и местного бюджетов превысил 235 млн рублей.

Екатерина Дзюба