Турнир по волейболу собрал 22 команды

Под песню «Герои спорта» на парад-открытие мероприятия вышли 22 команды-участницы. После исполнения гимна Российской Федерации с приветственным словом выступил Алексей Перегудов, внук Героя Советского Союза А.И. Перегудова, сын заслуженного учителя России В.А. Перегудова. Он рассказал о героическом экипаже бомбардировщика Пе-2: гвардии майоре В.Н. Гречишкине и гвардии капитане А.И. Перегудове. Пожелав всем спортсменам честной игры и спортивной удачи, Алексей Перегудов поблагодарил всех присутствующих словами своего отца: «Спасибо за память!»

Главный судья А.Н. Кузнецов дал старт соревнованиям. Одновременно на двух площадках началась борьба за медали. По итогу жеребьёвки команды распределились по группам, игры в которых проходили по круговой системе. Победители в группах встречались между собой в финальных встречах.

Среди девушек первое место заняла команда ШСК «Взлёт» п. Сиверский, второе место у сборной Рождественской школы, третье – у Гатчинской школы № 2.

У юношеских команд победителем соревнований стала команда Гатчинской спортивной школы № 3, серебряным призёром – Гатчинская школа № 9, бронзовым призёром – сборная команда «Центурион».

Татьяна Дозорцева