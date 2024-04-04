Вниманию пчеловодов!
АО «Гатчинское» доводит до сведения граждан, что в период с 8 по 12 апреля 2024 г. на земельном участке 47:23:0420003:161 вблизи деревень Парицы, Большие Колпаны АО «Гатчинское» планирует применять следующие пестициды:
Рубрики: Сельское хозяйство
8 апреля 2024 г. - Оплот Трио, ВСК 0,6л/т,
10 апреля 2024 г. - Бенефис, МЭ 0.8л/т
Применение методом протравливания семенного материала протравочной машиной ПС-10АМ.
АО «Гатчинское» просит пчеловодов, в связи с обработкой пестицидами, установить:
- погранично-защитную зону для пчел не менее 2–3 км (авиаобработка не менее 3-4 км);
- ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа (авиаобработка не менее 20-24 часа);
При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» по телефону +79819124123 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».
Иллюстрация freepick.com
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.