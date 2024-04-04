Вниманию пчеловодов!

8 апреля 2024 г. - Оплот Трио, ВСК 0,6л/т,

10 апреля 2024 г. - Бенефис, МЭ 0.8л/т

Применение методом протравливания семенного материала протравочной машиной ПС-10АМ.

АО «Гатчинское» просит пчеловодов, в связи с обработкой пестицидами, установить:

- погранично-защитную зону для пчел не менее 2–3 км (авиаобработка не менее 3-4 км);

- ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа (авиаобработка не менее 20-24 часа);

При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» по телефону +79819124123 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».





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