Ленинградским блогерам — федеральная поддержка

Принять участие в проекте могут авторы цифрового контента от 14 лет — заявки принимаются на сайте topblog.rsv.ru до 30 сентября.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Жители Ленинградской области ежегодно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Участниками первых трёх сезонов стали более 800 ленинградцев, 21 человек вышел в финал, два стали победителями конкурса для авторов полезного контента.

В новом сезоне участников ждёт два новых трека: «Медиалаборатория» и «Спецноминации 2.0».

«Медиалаборатория» — трек поможет освоить знания и навыки, необходимые тем, кто хочет профессионально развиваться в медиаиндустрии. Вместе с экспертами проекта блогеры пройдут образовательный блок, выполнят практические задания и разберут свои блоги. Участники овладеют компетенциями, которые важны для создания и продвижения контента в социальных сетях.

Второй трек — «Спецноминации 2.0» — нацелен на поддержку талантливых блогеров, специализирующихся на разных тематиках. Каждую из 10 специальных номинаций представляет крупная организация-партнёр, которая будет продвигать лучших участников своего направления.