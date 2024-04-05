Сенатор Сергей Перминов вручил награды Совета Федерации

Приветствуя участников события, Сергей Перминов подчеркнул, что поступки каждого из награжденных – будь то ратный подвиг, созидательные свершения или родительский труд – высочайший пример для сограждан. Сенатор РФ поблагодарил земляков, пожелал им новых успехов.

Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ награждены председатель регионального Комитета по дорожному хозяйству Денис Седов – за большой вклад в развитие Ленинградской области.

Благодарностью председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности отмечен вклад в восстановление Енакиевского Трамвайно-Троллейбусного Управления. Генеральному директору ООО «47 регион» Сергею Сафьянчикову награда вручена за активную жизненную позицию и личную помощь и поддержку участников СВО.

За пример личного мужества и вклад в поддержку ветеранов СВО и дело патриотического воспитания граждан России Благодарности сенатора РФ объявлены ветеранам боевых действий Дмитрию Борисову и Владимиру Перфильеву, руководителю общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» по Ленинградской области Алексею Ярославцеву.

Благодарностью сенатора РФ за выдающийся родительский труд и воплощение заботы и согласия в большой Ленинградской семье награждены многодетные родители – Лия и Игорь Антиповы, Ольга и Александр Головы, Елена и Захид Мамедовы, Светлана и Михаил Краплины.

За эффективную и добросовестную работу по подготовке и проведению транспортной реформы в субъекте РФ Благодарностью сенатора отмечен начальник отдела перевозок областного Комитета по транспорту Василий Вертопрахов, за активное участие в восстановлении разрушенных объектов транспортной инфраструктуры ДНР – заместитель генерального директора ООО «Градиент» Кирилл Дергаусов.

Благодарности сенатора РФ за красоту мысли и умение видеть необыкновенное в обыкновенном объявлены юным победительницам Седьмой Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края»: учащимся Староладожской СОШ имени Героя Советского Союза В.Ф. Голубева Анне Медведевой (Волховский район) и Будогощской СОШ имени М.П. Галкина Алесе Петровой (Киришский район).