«Мы любим буги-вуги!»

Вы любите рок-н-ролл? Мы – очень! Режиссер Валерий Тодоровский снял замечательный фильм «Стиляги», который вдохновил творческие коллективы Сяськелевского поселения на создание мюзикла. Мы хотели познакомить зрителей с одной из сторон истории нашей страны, ведь молодежь всегда является носителем новых идей, будь то наука, мода или искусство. Термин «стиляга» обозначал представителя молодёжной субкультуры. Власти всячески боролись с любыми проявлениями буржуазной культуры в СССР. Но… рок-н-ролл жив!

В создании этого праздника музыки, танца и юмора приняли участие военнослужащие по призыву войсковой части 41480, учащиеся и преподаватели Сяськелевской ДШИ, театральная студия «ССП» Сяськелевского ИДЦ, а также Дарья Дерягина и Алексей Некрут. Режиссер-постановщик - Анна Лябова, постановщики номеров - Наталья Кирилина и Наталья Степанова, хореографы - Ольга Иванова и Ксения Андреева, педагог по вокалу - Дарья Алгаева. С такой творческой командой любая задача по плечу!

Премьера мюзикла состоялась 7 марта, накануне международного женского дня и стала подарком для всех женщин. Все участники настолько увлеклись работой над проектом, что захотели показать этот спектакль еще раз.

31 марта мы пригласили к нам в гости курсистов Школы третьего возраста из Гатчины, а также творческую семейную пару – члена Союза композиторов и Союза кинематографистов России Владислава Панченко и доцента кафедры актерского мастерства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Валерию Дарда.

После показа зрители выходили с прекрасным настроением, мы получили множество восторженных отзывов, а Валерия Николаевна предложила выступить на сцене Учебного театра Института кино и телевидения. Так что едем на гастроли!

Мария Федорова, Наталья Кирилина