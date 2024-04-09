Его величество Фортепиано!

Всемирный День фортепиано — ежегодный международный праздник, организованный немецким композитором Нильсом Фрамом. Начиная с 2015 года, его отмечают во всех уголках мира в 88-й день года - из-за количества клавиш на инструменте, в честь которого создан этот день. В этот день исполнители, сочинители, слушатели объединяются ради прекрасной музыки, ради мелодий для самого популярного в мире инструмента.

В этом году День фортепиано проходил во многих городах России, в том числе и в Гатчине. Так, 28 марта концерт, посвященный этому празднику, состоялся в музее города Гатчины. Музей уже не первый год принимает участие в праздновании этого замечательного события, стараясь, чтобы эта встреча стала радостной для всех — и для исполнителей, и для слушателей. В этот день в музее города Гатчины прозвучали произведения С. Баха, Д. Шостаковича, К. Дебюсси, И. Корнелюка, Р. Вагнера в исполнении Анастасии Хорьковой, Михаила Огороднова, Дарьи Кравцовой, Анны Загребельской, Виолетты Марковой.

В библиотеке им. А.И. Куприна День фортепиано отметили 29 марта. Впервые в Гатчине с концертной программой выступали пианисты-любители, обучающиеся в студии фортепиано и ансамбля «A-Classic» (Санкт-Петербург). В их исполнении прозвучала фортепианная музыка П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Елены Дэвис, Людовико Эйнауди и других композиторов — классиков и неоклассиков.

«A-Classic» – это студия фортепиано в Петербурге, где взрослых и детей учат играть бюджетной основе вне зависимости от исходного уровня их подготовки. Пианисты-любители — это люди, которые не связали свою профессиональную жизнь с музыкой, но всегда мечтали быть услышанными. Среди студийцев «A-Classic» — люди самых разных профессий и специальностей. В этот день перед благодарной гатчинской публикой выступили руководитель студии «A-Classic» Татьяна Антонова, студийцы Анастасия Ермакова, Алина Жернакова, Максим Половцев, Лидия Олехнович, Елизавета Панченко

Фортепиано звучало в библиотеке им. А.И. Куприна и 8 апреля – на концерте-лекции «Любимая классика». Масштабный проект «Его Величество Рояль» подготовили преподаватели Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова. В рамках концерта дети и взрослые познакомились с избранными страницами классической музыки. Исполнителями стали учащиеся музыкальной школы.

Подготовила Юлия Лысанюк