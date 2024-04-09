Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчине и районе 10 апреля

Первый день апреля запомнится жителям Гатчины не только первой в этом году грозой, но и приходом нового перевозчика твёрдых коммунальных отходов (ТКО), для которого первый день работы вышел комом. Контейнерные площадки в городе к концу дня оказались переполненными. Почему?