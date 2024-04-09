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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчине и районе 10 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.04.2024 с 08:30 до 16:30

г. Гатчина:

ул. Чкалова д. 2/2, 2, 6, 6А, 10, 18, 20, 22, 41А;

ул. Леонова д. 3.


10.04.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Новое Колено,

д. Тихковицы.

 

10.04.2024 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево: ул. Полевая, ул. Новосёлки.

 

10.04.2024 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Введенское.

 

10.04.2024 с 09:30 до 18:00

Кобринское СП:

д. Меньково

д. Старое Колено.

 

10.04.2024 с 09:30 до 18:00

Рождественское СП:

д. Грязно,

д. Выра,

д. Старое Поддубье.

 

10.04.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово.

 

10.04.2024 с 1:00 до 16:00

Пудомягское СП:

д. Марьино.