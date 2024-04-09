Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчине и районе 10 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
10.04.2024 с 08:30 до 16:30
г. Гатчина:
ул. Чкалова д. 2/2, 2, 6, 6А, 10, 18, 20, 22, 41А;
ул. Леонова д. 3.
Большеколпанское СП:
д. Новое Колено,
д. Тихковицы.
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево: ул. Полевая, ул. Новосёлки.
10.04.2024 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Введенское.
10.04.2024 с 09:30 до 18:00
Кобринское СП:
д. Меньково
д. Старое Колено.
10.04.2024 с 09:30 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно,
д. Выра,
д. Старое Поддубье.
10.04.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово.
10.04.2024 с 1:00 до 16:00
Пудомягское СП:
д. Марьино.
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