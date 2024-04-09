Гала-концерт чемпионов завершился победой «Гравитации»

По традиции большая профессиональная танцевальная площадка развернулась в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена». Организаторами конкурса выступили администрация Гатчинского района, Гатчинский городской дом культуры и танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо».

Участников «Гатчинских ассамблей» приветствовала председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Мария Титова. Она зачитала приветственный адрес от руководителей Гатчинского района Людмилы Нещадим и Виталия Филоненко, а также вручила подарок танцевальному коллективу «Эльдорадо», руководителем которого является автор идеи фестиваля и его непосредственный организатор Наталья Седова.

За десять лет «Гатчинские ассамблеи» не потеряли своей актуальности. На конкурс едут за особой творческой атмосферой. И именно этот вдохновляющий настрой фестиваля всем очень импонирует. Из года в год здесь с радостью ждут старых друзей и приветствуют новичков, среди которых были и профессионалы, и те, кто впервые участвует в столь престижном конкурсе.

В этом году перед авторитетным жюри выступили коллективы из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Карелии. За два дня фестиваля было исполнено 163 танца. Свое танцевальное мастерство продемонстрировали порядка 1200 участников из 27 городов и населенных пунктов. В искусстве танца состязались более 43 творческих коллективов, из них 32 коллектива из Ленинградской области, в числе которых 15 – из Гатчины и района.

Участники гордились, что на этом конкурсе состязались с очень подготовленными и яркими коллективами.

Перед жюри и зрителями предстал танец во всем его многообразии: бальный, народный, эстрадный, современный - всего восемь номинаций. Помимо конкурса, программа фестиваля включала экскурсии, мастер-классы и круглые столы с известными деятелями искусства.

«Гатчинские ассамблеи» завершились гала-концертом чемпионов, на котором шла борьба за главный приз - Гран-при фестиваля в размере 150 тысяч рублей. В суперфинале участвовали 12 коллективов - лучшие из лучших. Не только победители - лауреаты 1-й степени в своих направлениях и возрастных группах, но и коллективы, набравшие наибольшее количество судейских очков.

Как подчеркнул член жюри фестиваля «Гатчинские ассамблеи» Валерий Матвеев, чтобы стать лучшим в конкурсном номере, в единое целое должно сойтись все: мастерство постановки, исполнение, музыка, эстетический вид и даже название.

В этот раз все сошлось у петербургского коллектива «Гравитация». Гран-при получил исполненный ими номер «Солдатская пляска».

- В «Солдатской пляске» все было очень чисто, слаженно. Ребята - большие молодцы! Этот номер особенно порадовал нас тем, что поставлен и исполнен в лучших академических традициях танца. Можно сказать, это детское «отражение» знаменитого хореографического ансамбля народного танца Игоря Моисеева, - отметила организатор фестиваля «Гатчинские ассамблеи» Наталья Седова.

Хореографический коллектив «Гравитация» работает при центре внешкольной работы Центрального района Санкт-Петербурга. Руководитель - Елена Машукова, педагог - Александр Машуков.

- Непередаваемые эмоции, – поделились руководители коллектива. - Профессиональное жюри, 12 лучших номеров конкурса в Гала-концерте чемпионов, сильные коллективы в направлении бальной, народной, современной и эстрадной хореографии. И вот он, долгожданный результат. Дорогие организаторы, от всего сердца хочу поблагодарить за невероятные моменты, которые на долгие годы останутся в памяти нашего коллектива. Низкий поклон членам жюри!

Подводя итоги, Наталья Седова также отметила, что все гатчинские коллективы стали лауреатами в различных категориях. В Гала-концерте чемпионов студия танца «РитмИкс» Центра творчества юных города Гатчины выступала с двумя номерами, а ТСК «Эльдорадо» Гатчинского ДК - с тремя.

Спец-призы фестиваля получили:

- «За успешную педагогическую работу с коллективом и верность профессии» - студия танца «РитмИкс», г. Гатчина, ЦТЮ.

- «Юное дарование» - Богдан Яковлев, солист студии танца «РитмИкс», г. Гатчина, ЦТЮ и Мария Клецова, солистка ТСК «Эльдорадо», г. Гатчина, Гатчинский ГДК.

- «За патриотическое воспитание средствами хореографии» - танец «Солдатская пляска», хореографический коллектив «Гравитация», г. Санкт-Петербург.

- «За лучший детский номер» - танец «Письмо», хореографический коллектив «Город ритма», г. Пушкин.

Татьяна Можаева