В Гатчине вручили медали защитникам Отечества

Медаль «За боевые отличия» получил Денис Федосов. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «За отвагу» награжден Степан Дайнеко. Эту же медаль посмертно получили ленинградцы Константин Быков и Закир Асадуллаев, медаль была вручена их близким.

Церемония продолжилась вручением 8 удостоверений ветерана боевых действий бойцам добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

«В декабре прошлого года вручили одно удостоверение, в феврале еще 4 штуки, потом еще 5 штук, сегодня сразу 8 «ветеранок». В начале года многие скептически относились к словам о том, что мы наращиваем темп. Сегодня это видно невооруженным взглядом. Все награды найдут своих Героев. Удостоверения будут выданы. Все меры поддержки будут доступны каждому участнику СВО и членам их семей вне зависимости от того подразделения, в котором он служит. Это позиция фонда. Позиция нашего Президента», – рассказал руководитель филиала Сергей Галяев.

Государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента России Владимира Путина, осуществляет содействие в получении ветеранами спецоперации и семьями погибших бойцов необходимой социальной, медицинской, психологической и юридической помощи. Особое внимание уделяется предоставлению нуждающимся медицинской реабилитации, а также их профессиональному переобучению — это способствует адаптации людей, прошедших тяжелые испытания, к мирной жизни.





Павел Максимов