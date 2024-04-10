Школьные клубы выявили сильнейших по флорболу

Проверить свои силы в зале ФОК «Арена» удалось юным спортсменам 12-13 лет. Они стали лучшими на муниципальных соревнованиях и приехали в столицу региона с целью победить на областном фестивале.

Соревнования проходили по круговой системе, затем полуфинальные и финальные игры выявили призеров и победителей фестиваля.

Места на пьедестале среди юношей распределились следующим образом:

1 место: ШСК «Новоселье», Новосельская школа, Ломоносовский район,

2 место: ШСК «Ювента», Вырицкая школа № 1, Гатчинский район,

3 место: ШСК «Старт», Бокситогорская школа № 2, Бокситогорский район.

Результаты соревнований у девушек:

1 место: ШСК «Сила Оккервиля», «Центр образования» Кудрово, Всеволожский район,

2 место: ШСК «Эра», Волховская школа № 6, Волховский район,

3 место: ШСК «Звёздочка», Будогощская школа, Киришский район.

Фестиваль проходил в рамках партийного проекта «Детский спорт», его организаторами являются региональное отделение «Всероссийская федерация школьного спорта», комитет по физической культуре и спорту, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

Участников фестиваля приветствовал Вячеслав Комаров, региональный координатор проекта «Детский спорт», председатель Федерации школьного спорта Ленинградской области: «Хочу поздравить всех участников с завершением финальных соревнований лиги школьного спорта по флорболу. Впереди нас ждет спортивная весна и еще ряд турниров, после которых будут подведены итоги турнира, и торжественно пройдет Бал школьного спорта Ленинградской области. Хочу пожелать всем удачи и настоящей спортивной весны».