«Бизнес-инкубатор в Тайцах — сложный объект, который за три года сменил нескольких подрядчиков. Сегодня он полностью готов и подключен ко всем сетям — для подключения к электричеству прокладывали отдельную трассу. Скоро центр сможет открыть двери для 56 субъектов малого и среднего бизнеса — предпринимателей гатчинского района», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Центр начинающих предпринимателей Гатчинского района открылся в 2002 году. Его расположили в корпусе бывшей школы 1957-го года постройки.

После реконструкции бизнес-инкубатор примет мастерские по ремонту и изготовлению мебели, электрооборудования, обуви, юридические консультации, парикмахерская, ателье, аптеку, магазины. В здании появится спортивный зал с раздевалками, душевыми, снарядной, комнатой тренера и медицинскими кабинетами. Также на территории бизнес-инкубатора предусмотрели парковку на 44 машиноместа и зону отдыха.