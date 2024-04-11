Гатчинские полицейские пресекли факты незаконной регистрации мигрантов

Полицейскими установлено, что подозреваемые за денежное вознаграждение оказывали содействие гражданам иностранного государства в фиктивной постановке на регистрационный учет, не предоставляя им жилое помещение для проживания.

Полиция предупреждает: фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении влечёт уголовную ответственность. Нарушителей ждёт наказание от штрафа до лишения свободы на три года. При этом злоумышленников могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.