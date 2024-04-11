Гатчинский район на пороге больших перемен

Предваряя обсуждение законопроекта, председатель постоянной комиссии Дмитрий Рытов («Единая Россия») обратил внимание коллег на важность рассматриваемого вопроса: «Мы участвуем в обсуждении первого в нашей области преобразования муниципального района в муниципальный округ. Многие субъекты Российской Федерации уже прошли этот путь. Мы сегодня тоже делаем судьбоносный шаг в реформе местного самоуправления».

По вопросу объединения поселений и образования муниципального округа в муниципальных образованиях Гатчинского района прошли публичные слушания. В решениях всех поселений, кроме города Коммунар, выражено согласие населения на объединение всех поселений и преобразование в муниципальный округ.

Границей Гатчинского муниципального округа, согласно законопроекту, является существующая граница Гатчинского муниципального района (внешняя граница всех объединяемых поселений). Административным центром определяется город Гатчина. Предлагаемый областной закон содержит перечень населённых пунктов Гатчинского муниципального округа, включающий в себя все существующие населённые пункты в границах Гатчинского муниципального района. В результате образования муниципального округа все входящие в его состав поселения утрачивают статус муниципального образования.

Согласно прогнозу социально-экономических и иных последствий принятия закона, создание муниципального округа повысит его финансовую самостоятельность в решении вопросов местного значения, снизит расходы на содержание органов власти, расширит возможности участия в государственных и муниципальных программах, а также возможности реализации проектов по строительству объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, повысит инвестиционную привлекательность территории. Создание одноуровневой системы местного самоуправления, как считают инициаторы законопроекта, также повысит качество исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Вступление областного закона в силу в мае – июне 2024 года позволит назначить и провести выборы представительного органа муниципального округа в единый день голосования – 8 сентября 2024 года.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим проинформировала депутатов, что работа по подготовке к объединению поселений в муниципальный округ ведется уже больше года. Во всех поселениях проведены публичные слушания, завершается подготовка документов территориального планирования, законодательной базы. «Мы сегодня не говорим о ликвидации поселений, мы говорим об объединении их в муниципальный округ. Это даст возможность более эффективного управления округом, приведёт к консолидации бюджетных ресурсов муниципальных образований и позволит сбалансировать финансовое положение поселений», - отметила Людмила Нещадим.

Важность обсуждаемого законопроекта подчеркнули острота и активность обсуждения его депутатами.

Ивана Апостолевского (КПРФ) интересовало, как проходили публичные слушания и насколько объективны их результаты, есть ли какая-то финансовая выгода для всех поселений, которые будут объединены в муниципальный округ. Депутат в очередной раз выступил в защиту двухуровневой системы местного самоуправления. Людмила Нещадим рассказала о возможных финансовых преимуществах, которые принесет объединение, заверила, что сделан прогноз социально-экономических и иных последствий принятия закона. Она также проинформировала о том, что объединение не только не помешает, а будет способствовать реализации муниципальных программ.

Александра Перминова («Справедливая Россия - За правду») интересовал вопрос формирования представительного органа муниципального округа, избирательных округов, как будет организована структура управления на местах. Депутат выразил опасения, что при сокращении количества муниципальных депутатов может потеряться нить взаимодействия между населением, депутатами, администрацией. «Главное при любых преобразованиях, - считает депутат, - не должны пострадать жители».

Александр Русских и Владимир Бодягин («Единая Россия») отметили, что практически во всех субъектах Северо-Запада России процесс создания муниципальных округов или активно идет, или уже завершен. У Ленинградской области есть хороший шанс, используя опыт соседей, учитывая их ошибки, начать и успешно завершить процесс формирования муниципальных округов.

Подводя итоги обсуждению, Дмитрий Рытов рассказал коллегам о недавнем заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, на котором обсуждался опыт Архангельской области по созданию муниципальный округов: «У нас есть возможность изучить опыт коллег, их законодательную базу при создании своей. Мы сейчас идем вслед за этими субъектами, и можем, опираясь на их опыт, не повторить их ошибки. Управление территориями не может быть статичным, это живой организм, оно должно меняться и совершенствоваться, и сейчас у нас есть такой шанс».

Постоянная комиссия рекомендовала Законодательному собранию принять законопроект сразу в первом и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области