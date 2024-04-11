От наркомании детей спасает доктор

- Зависимость от любых психоактивных веществ – это тяжелое хроническое неизлечимое заболевание, которое легче предотвратить, чем лечить. Отказ от наркотиков на первых стадиях заболевания – залог успеха. Обязанность ближайшего окружения ребёнка и взрослого – вовремя указать на проблему. Это тот самый случай, когда «со стороны виднее». Свои опасения необходимо обсудить со специалистом – врачом психиатром-наркологом. Далее по рекомендациям врача обследоваться и, возможно, в течение какого-то времени обследоваться регулярно, посещать врача, советоваться по всем вопросам, касающимся наркологического здоровья.

- Как быстро может возникнуть наркотическая зависимость?

- Зависимость формируется в течение определённого времени, но какого именно, не скажет ни один специалист: всё индивидуально, зависит от пола, возраста, самого вещества, дозы, психоэмоционального состояния, сопутствующих, в том числе, психических заболеваний.

- Каковы признаки употребления психоактивных веществ?

- Нарушение поведения: ребёнок исчез на несколько дней из дома, неадекватно ведет себя в школе, на улице, дома, отказывается от прежних привязанностей и обязанностей – учебы, работы, хобби, избегает привычного круга общения. Физическое недомогание: выраженная потливость, резкая слабость, неестественная сонливость днем, явный тремор конечностей. Может появиться «технический» запах от одежды, волос.

- Многие боятся обращаться к врачу, не доверяют, опасаются огласки, мер реагирования…

- Бояться надо потерять контроль над ситуацией. Врачей бояться не надо. Мифы о медицине распространяют «тёртые калачи» – наркоманы со стажем. Времена карательной психиатрии давно прошли. Сейчас всё добровольно. Добровольно употребляешь – потом добровольно лечишься. Мы можем только предупредить о последствиях и детей, и их родителей. До достижения возраста 15 лет решение за подростка принимает его родитель.

Часто к нам приходят по направлению отделения по делам несовершеннолетних: пройти обследование, наблюдение. На учет мы этих детей не берем, просто обследуем и беседуем. Подросток, взятый на диспансерное наблюдение, каждый месяц сдает анализ мочи на содержание психоактивных веществ. Многие сначала боятся, потом, видя, что ничего страшного не происходит, приходят сами, без родителей – те, кто старше 15 лет.

- Как долго длится наблюдение?

- Если мы говорим об употреблении без наркотической зависимости, наблюдение сугубо индивидуальное. При наличии уже, собственно, зависимости от психоактивных веществ пациент наблюдается в течение двух лет (если судом не определен другой срок). Многие наши пациенты уже снялись с наблюдения и благополучно живут, забыв наркотики, как страшный сон.

- Где можно сдать анализы на наркотики?

- Анализы на психоактивные вещества можно сдать в любой государственной клинике, имеющей лицензию на проведение анализа на наркотические средства.

Бесплатно анализы проводятся в наркологическом кабинете Гатчинской КМБ – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 13:00, по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 9-а, 3 этаж.

Платно можно сдать анализы:

- в Ленинградском областном наркологическом диспансере,

- в первой городской наркологической больнице в Петербурге,

- в Боткинской больнице (Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3).

Екатерина Дзюба

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