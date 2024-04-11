Продолжается голосование за территории для благоустройства в Гатчине

В этом году до 30 апреля Гатчине необходимо проголосовать за одну из трех общественных территорий:

- №1: территория по улице Соборной - от ул. Урицкого до д.21, лит. А по Соборной улице (южная сторона от Павловского собора),

- №2 - «Березовые ворота»: территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, д. 2,

- №3 – территория вдоль домов ул. Гагарина, 20, 22, 23, 24, 25, 30, ул. Урицкого, д. 32, 30а, ул. Карла Маркса, д.65, 65в.

Территорию, набравшую наибольшее количество голосов, обновят в 2025 году.

Стоит отметить, что с каждым годом растет процент голосов, которые нужно набрать, чтобы получить средства на благоустройство. По Гатчине по сравнению с прошлым годом минимальный порог вырос почти на 2 тысячи голосов. Эти средства выделяются только на благоустройство общественных территорий. На них нельзя отремонтировать дороги или решить другие, не менее злободневные для города вопросы. Если гатчинцы не проявят необходимую активность, денежные средства будут выделены другим городам.

Проголосовать может каждый житель старше 14 лет: на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на официальном сайте Гатчинского муниципального района Ленинградской области http://gmrlo.ru/.

Уважаемые гатчинцы, только от ваших голосов зависит включение Гатчины в программу благоустройства.