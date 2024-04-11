В столице 47 региона – генеральная уборка

Для всех, кто готов присоединиться, разработана интерактивная карта субботников в интернете: https://fpd.lenobl.ru/app/8/layers. Там же можно предложить и свой собственный субботник в любом населенном пункте.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал поработать на субботниках организованно: «Это не прихоть, а реальная необходимость. Мы видим, что происходит после таяния снега – много мусора за зиму накапливается».

Как пояснил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков, субботники традиционно пройдут в два этапа. С 15 апреля начнется экологическая уборка во дворах и на общественных территориях, в парках и на набережных. С 29 апреля до 8 мая предстоит привести в порядок мемориалы, братские захоронения, памятники. Уже заявлено 2261 место проведения субботников. Самый большой – всероссийский – состоится 27 апреля.

Всем необходимым инвентарем – мешками, граблями, перчатками – участников уборки обеспечивают органы местного самоуправления. Во время субботников планируется убрать территории, провести санитарную обрезку деревьев и кустов, посадить саженцы, отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы.

Город моется шампунем

В этом году весна выдалась ранняя, поэтому уже в марте Управление благоустройства и дорожного хозяйства (УБДХ) в Гатчине начало комплексно убирать город после зимы. Однако в апреле грянул снегопад, и УБДХ пришлось опять переоборудовать спецтехнику для зимней уборки и вывозить снег, которого за минувший сезон вывезено более 156 тысяч кубометров. Но ленинградская погода непредсказуема: еще в субботу вывозили снег, а в воскресенье с утра снова переставили оборудование и принялись мыть город. Сейчас весенние работы продолжаются.

Механизированная мойка гатчинских улиц ведется круглосуточно. И вручную, и машинами город моется специальным шампунем. Также идет ручная очистка улиц и дворов от мусора, грязи, прошлогодней листвы. Подметально-уборочные машины и погрузчики с бункерными щетками работают и собирают смет без выходных.

Но – уборка уборкой, а ремонт дорог никто не отменял. Так как снег у нас обычно сходит вместе с асфальтом, силами УБДХ в городе ведется полноценный ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью. Плюс подрядная организация «Барс» приступила к ремонту картами на трех дорогах, которые не попали в адресную программу капремонта, но находятся в плачевном состоянии. Это ул. Чкалова – от проспекта 25 Октября до дома № 63, ул. Лейтенанта Шмидта – от ул. К. Маркса до ул. Чкалова и Митрофановский проезд между Пушкинским и Ленинградским шоссе. Плановая площадь выполнения работ – 5485 кв. метров. Ремонт должен быть завершен к 1 мая.

Скоро распустятся 78 тысяч тюльпанов

УБДХ занимается озеленением: идет восстановление газонов, снос аварийных деревьев, обрезка деревьев и кустарников. Предприятие вывозит много веток, которые, в основном, складируют на контейнерных площадках.

Также ремонтируется оборудование детских и спортивных площадок, дорожные знаки. Новые знаки УБДХ устанавливает по решению комиссии по безопасности дорожного движения.

Скамейки, урны, качели, перголы готовятся к окрашиванию. Часть малых архитектурных форм будет красить УБДХ, часть – подрядные организации. В конце апреля – начале мая начнется посадка цветов: виолу будут сажать в вазоны по всему городу и в цветник на мемориале на ул. Солодухина. А еще в Гатчине скоро распустятся тюльпаны – более 78 тысяч штук.

Екатерина Дзюба

Фото УБДХ