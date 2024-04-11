Знакомство с Гатчиной столичной через искусство и вдохновение

Вернисаж приурочен к знаменательной дате: именно 6 апреля девять лет назад Гатчине было присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Инициаторами выставки стали председатель Гатчинского товарищества художников (ГТХ) Геннадий Садомовский и его коллега Юрий Чудновский. Они же стали кураторами выставки, взяв на себя всю организационную подготовку вернисажа.

Художники Гатчины и Гатчинского района продолжают знакомить жителей Санкт-Петербурга со своим любимым городом. Напомним, первое серьёзное знакомство состоялось в 2021 году, когда в Петропавловской крепости была организована большая выставка, посвящённая 225-летию Гатчины. На выставке в галерее «Горький АРТ» представлено около 130 работ. Участие в ней приняли 29 членов и кандидатов в члены Гатчинского товарищества художников, среди которых есть и профессиональные художники, и талантливые любители. Самой старшей участнице выставки – 85 лет.

Открывая вернисаж, Геннадий Садомовский поблагодарил руководство Гатчинского района и сотрудников районного комитета по культуре и туризму, при поддержке которых выставка смогла состояться.

Проникновенную литературно-музыкальную композицию подготовили артисты Гатчинского ТЮЗа. Своё величайшее разрешение на открытие выставки дал «лично» император Павел Петрович (в исполнении Павла Явдосюка), которого поддержали придворные дамы и кавалеры.

Почетным гостем вернисажа стала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, которая отметила красоту и богатство гатчинской выставки. Вручив председателю ГТХ букет роз, Людмила Николаевна поблагодарила организаторов выставки. «Это счастье, когда своим городом можно гордиться», - призналась она.

С выставкой в числе первых гостей познакомилась Инна Владимировна Будищева: «Я просто пришла в восторг от культурного мероприятия в Питере! Увидела прекрасных одухотворенных людей, картины, художников. Очарование! Культурная Гатчина, к которой причастен и мой знаменитый предок Алексей Николаевич Будищев, набирает обороты, что очень важно для ее статуса, для истории России, для жителей Гатчины, для туристов, которых станет еще больше, и ее духовная жизнь наполнится новыми красками и звуками! Желаю и в будущем высоко нести знамя культуры России!»

Благодаря работам гатчинских художников посетители выставки смогут совершить запоминающееся художественное путешествие по Гатчине и её окрестностям, познакомиться с историей города, почувствовать царящую в нем неповторимую атмосферу классической красоты и гармонии. Петербуржцы смогут увидеть Гатчину, которую мы знаем и любим, вдохновиться ею и обязательно посетить наш город, чтобы прогуляться по родным для нас улочкам, посидеть на лавочке в парке с видом на Приоратский дворец…

Выставка «Гатчина столичная: давайте познакомимся!» продлится в выставочном пространстве «Горький АРТ» (Санкт-Петербург) до 12 мая.

Подготовила Юлия Лысанюк