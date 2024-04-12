Гатчина: дайджест культурных событий с 12 по 18 апреля

Театры

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки для взрослых и детей.

13 апреля 12.00 – «Переполох на горе Блоксберг» 0+)

13 апреля 18.00 – «Дорога на Сан-Франциско»» (16+)

14 апреля 17.00 – «Диалоги о животных» (16+)

13 апреля 13.00 и 15.30 - «Цирковые виражи»: цирк «Гротеск» приглашает в путешествие вместе с акробатами, воздушными гимнастами, жонглёрами и клоуном Буба (0+)

14 апреля 12.00 – «Малыш и Карлсон», детский спектакль Гатчинского ТЮЗа (0+)

Музыка и поэзия

Центр творчества юных (Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29)

приглашает 13 апреля 16.00 - творческий вечер в арт-кафе «Компромисс» «Это все мое, родное». Вход свободный (12+)

Выставки

В Музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) выставка учащихся центра творческого развития «Созведие» (0+)

Выставки предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Людмилы Евгеньевны Ковалевой «Дивный сад» (0+)

До 14 апреля - выставка акварелей Натальи Косьянковской «Мечта рождает красоту» (0+)

Лекции и литературные встречи

В Музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) 13 апреля 15.00 состоится лекция о традиционной китайской живописи на шелке. Лектор – Людмила Ковалёва (в рамках выставки «Дивный сад») (6+)

18 апреля 18.00 - лекция «Набоковы» из цикла «Усадьбы и судьбы». Стоимость – по входному билету в музей. Лектор – Евгения Воронюк (6+)

Библиотеки

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13

13 апреля 16.00 - вечер словацкой поэзии с участием поэта, переводчика А.П. Нехая (12+)

Выставка Гатчинского товарищества художников (6+)

Борис Исмаилов. Выставка работ по мотивам произведений великих художников разных эпох (6+)

«Художники Ленинградской области». Выставка музея-усадьбы П. Щербова (6+)

Детская библиотека, ул. Хохлова, 16, т. 320-23

«Дорогу в космос он открыл». Выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9 (6+)

«Все дороги ведут к звездам»: беседа-презентация о первом космонавте (по заявкам школ) (6+)

Библиотека-филиал №1, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 1, тел. 276-88

«Блистательный век Екатерины II». Книжная выставка (12+)

«Гоголь, неизвестный и загадочный». Книжно-иллюстративная выставка (12+)

Библиотека-филиал №2, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13

15 апреля 13.00 - «Не плюй в колодец…»: день экологических знаний (6+)

«108 минут полета»: выставка работ воспитанников детского сада № 1 г. Гатчины (0+)

«Блистал Фонвизин, друг свободы». Книжная выставка (12+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Зверевой, д.15а, т. 71-610

«Волшебное вдохновение…». Творческие работы Надежды Максимовой (вязание крючком) (6+)

«Все начинается с семьи…». Выставка-импульс в рамках реализации профилактической операции «Подросток – 2024» (16+)

12, 16 и 17 апреля 11.00 - «Дорога в космос начинается в библиотеке». Познавательная игровая программа (6+)

С 12 апреля - «Космическая одиссея…». Диалоги у выставки-посвящения Дню космонавтики (12+)

14 апреля 14.00 - «Незеркальные отражения». Открытие выставка живописи Галины Кузнецовой (6+)

По 15 апреля - «Николай Гоголь: «мое имя будет счастливее меня». Выставка-признание к 215-летию со дня рождения (16+)

С 16 апреля - «Уильям Шекспир: загадка жизни и творчества». Выставка-диалог к 460-летию со дня рождения (16+)

По 29 апреля - «О, весна без конца и без краю…»: образы весны в русской живописи. Выставка-настроение (12+)

Кино

Киноконцертный зал «Победа» (пр. 25 Октября, д. 5, т. 2.15-16) приглашает:

Благотворительный сеанс для людей старшего поколения:

15 апреля 9.30 - фильм «Ночной продавец» Россия, триллер/комедия (18+)

16 апреля 16.00 - танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+)

«Летучий корабль» Россия, романтическая комедия/приключения (6+)

«Сто лет тому вперед» Россия, приключения/экшн (6+)

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас», США, приключения/комедия/ фантастика (12+)

«Годзилла и Конг: Новая империя» США, боевик/фантастика (12+)

«Золото Умальты» Россия, приключения/вестерн/драма (16+)