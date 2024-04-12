С детства о небе мечтаем!
В преддверии Дня космонавтики детский сад №8 города Гатчины посетили почетные гости: сотрудники музея аэродрома «Ордынка» в по-селке Сиверском и летчики-ветераны.
Почетные гости Валерий Александрович Саранчёнков, Анатолий Григорьевич Язон, Игорь Алексеевич Буслаков, Владимир Валерьевич Шабанов, кандидат технических наук, преподаватель Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Дмитрий Леонидович Каргу, директор Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Анатольевич Панёв преподнесли памятные подарки в коллекцию музея космоса, который создан в детском саду.
Воспитанники детского сада подготовили для почетных гостей творческий подарок - концерт, посвященный 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.
Дети продемонстрировали приглашенным свое техническое творчество: модели летательных аппаратов, планет, космических станций, которые они сделали из разных видов конструктора с родителями.
Такие мероприятия помогают детям мечтать о больших достижениях и совершать новые открытия. Мы верим, что однажды, кто-нибудь из наших воспитанников отправится в космический полет!
Коллектив детского сада № 8