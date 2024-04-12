В Гатчине открылась ярмарка вакансий

Организатор ярмарки в Гатчине - Гатчинский филиал Центра занятости Ленинградской области. На площадке Штаба представлены два десятка работодателей, предлагающих вакансии на территории Гатчины и Гатчинского района. В том числе старейшие предприятия города - заводы "Кризо" и "Буревестник", Петербургский институт ядерной физики, Гатчинский хлебокомбинат, "ОДК-Сервис", Сбербанк, УМВД России по Гатчинскому району, Почта России, МФЦ и другие.

На ярмарке представлено несколько сотен вакансий в самых разных сферах деятельности. Особенно востребованы рабочие специальности: большинство гатчинских предприятий испытывают настоящий кадровый голод.

Все работодатели предлагают официальное трудоустройство с полным соцпакетом и возможностью обучения.