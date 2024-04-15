Квилт-студия «Гатчина» – в Выборге

Тропинки «Лоскутного пути»

Серия «Лоскутный путь» — это черно-белые композиции с яркой лоскутной вставкой в виде дороги. Идея проекта витала в воздухе давно. Черно-белое изображение — это наш первый арт-проект «Графика зимы», выполненный из черно-белых лоскутов в 2004 году. Потом черно-белая тема нас вдохновляла не раз. Идею подхватил Государственный дом народного творчества им. В.Д. Поленова, объявив конкурс «Чёрное, белое и…». А после нашего арт-проекта другие клубы лоскутного шитья тоже стали шить проектами, что позволяло придать целостность небольшим выставкам. Приятно осознавать, что квилт-студия «Гатчина» была зачинательницей проектного квилт-движения.

Вообще черно-белая тема никогда не оставляла меня равнодушной. Однажды в Выборге я увидела причудливой формы черное дерево на белом снегу, сделала зарисовку. И подумала: вот хорошо бы сшить такой квилт, и чтобы по белому фону уходила вдаль цветная дорожка, похожая на национальный половичок. Сделала дома небольшой эскиз и забыла. Вспомнила о нём уже через десять лет, когда нужно было создать очередной арт-проект. Принесла этот черновик в студию «Гатчина» и дала задание своим мастерицам: квилт должен быть черно-белым, размером 100 на 100 см. Изображение - абстрагированный пейзаж и цветная дорога из классических национальных блоков. Ещё одно условие: дорога должна соответствовать задуманному мастерицей пейзажу, её мыслям и мечтам.

Лоскутницы стали работать над эскизами. Сначала были разработаны условные черно-белые пейзажи, а потом к ним подбиралась цветная дорожка. Дело в том, что наши лоскутницы не шьют по картинкам из интернета или по фото. Они сами придумывают эскизы на уроках. Я вижу их авторскую идею и даю добро на дальнейшую её разработку. Поэтому плагиата у нас не бывает.

Проект «Лоскутный путь» был создан в 2018 году. Он получился интересным, по-петербургски интеллигентным и сдержанным. Несмотря на довольно простые изначальные условия, лоскутницы завели свои тропинки в «дебри» судьбы и желаний. Кого-то тропинка жизни привела к Богу, кто-то пополнил свой багаж знаний шедеврами Эрмитажа, кто-то просто ликует, увидев красоты природы, кто-то окунулся в деревенский быт. А кто-то, оступившийся, мечтает о свободе, о родном городе или деревне...

Интересно, что композиции довольно абстрагированы и не имеют точной отсылки к адресу. Поэтому зрители могут увидеть в них свои желания, мечты и даже свою судьбу. И это хорошо, потому что происходит диалог между зрителем и автором. Такое произведение надолго оставляет след в душе посетителя выставки. «Лоскутный путь» — это и наша общая судьба, судьба лоскутниц, беззаветно преданных этому замечательному виду декоративно-прикладного искусства.

Арт-проект «Истоки»

Работы серии «Истоки» — это современный взгляд на русские народные традиции, сюжеты и технологии. Панно этого арт-проекта созданы в технике лоскутного шитья из ивановских ситцев.

На фестивалях и крупных выставках часто просят написать концепцию нашего очередного арт-проекта. Но для этого надо быть искусствоведом, а мы не научены этим премудростям - просто берем и делаем. Каждый серьезный художественный руководитель квилт-группы сталкивается с вселенским плачем, когда ставится определенная тема: «Мы не умеем рисовать, нам это не придумать!» А зачем рисовать? Зачем придумывать? Ведь всё это было уже придумано и сделано до нас нашими предками, нашим мудрым и талантливым народом!

Задание для мастериц студии «Гатчина» было следующим: выбрать понравившиеся рисунки красным крестиком на льняных русских полотенцах конца XIX — начала XX веков. Используя эти схемы, сделать современные цветные декоративные панно. Что такое вышитый красный крестик? Правильно — это квадрат! Но нужно не просто перенести все белые и красные квадратики в лоскутное полотно. Необходимо, сохраняя схему рисунка, все квадратики расцветить разными оттенками и создать живопись импрессионистов (каждый мазок имеет свой цвет).

На этот раз мне как руководителю студии помогла пандемия, иначе никто бы не осилил столь кропотливый труд. И вот, сидя на карантине или болея дома, лоскутницы лечились, раскладывая тысячи квадратиков в полотно, а потом скрупулезно сшивая их. Все справились со своей задачей, а заодно и со своей болезнью.

Были разрезаны все немодные блузочки, юбочки, платьица в наших шкафах и больше не радующие глаз шторы — отсюда и такое многообразие цветовой гаммы. Шелковые и атласные ткани приятно и хаотично поблескивают среди матовых ситцев и бязи. От этого блеска панно совершенно по-разному мерцает при различных источниках света, подобно хамелеону меняя свой цвет в течение суток. Работа становится живой и подвижной, что дарит лоскутнице дополнительную радость от общения со своим квилтом. На него можно смотреть и наслаждаться без устали. И какая тут научная концепция? Всё просто: бери и делай!

Традиция не стоит на месте - она должна развиваться. Ещё композитор Густав Малер говорил когда-то, что традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу. И этот огонь, огонь нашей души, наших сердец представлен в этом проекте «Истоки».

Наталья Косьянковская, руководитель квилт-студии «Гатчина»