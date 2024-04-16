Встречи с хорошей детской книгой

В 2024 году Неделя детской книги прошла под девизом «Читает семья -читает страна!» и открылась литературным праздником «Здесь книгам не скучно, здесь всем интересно». Ребята подготовили сценку о том, как важно уметь читать. Ведущие продолжили тему рассказом о первом книжном празднике, который прошёл в Москве в 1943 году. О том, как отмечали «Книжкину неделю» в разное время, ребята увидели в небольшом видеоролике. Было интересно посмотреть на писателей, чьи имена знакомы с детства: Самуил Маршак, Агния Барто, Евгений Чарушин, Сергей Михалков и основатель Недели детской книги – Лев Кассиль.

После исторического экскурса ребята вспоминали любимые книги, отгадывали загадки, читали стихи. Автор одного из стихотворений, Кристина Стрельникова, в этот праздничный день была приглашена на встречу. Она рассказала ребятам о своих книгах, ответила на многочисленные вопросы и помогла наградить лучших читателей и победителей творческого конкурса.

5 апреля в Гатчинской детской библиотеке впервые встречали Олега Бундура - детского поэта, автора книг о путешествиях на север. На встречу с ним пришли ребята четвёртых-пятых классов, которым было очень интересно послушать истории о настоящем путешествии, посмотреть фотографии и видеозаписи.

Необычно тёплой и душевной получилась встреча с поэтом, автором детских книг Сергеем Анатольевичем Махотиным, которая задумывалась в формате диалога. Ребята заранее познакомились с биографией, творчеством писателя и прислали вопросы, среди которых было много интересных. Но желающих послушать Сергея Анатольевича оказалось гораздо больше, чем вопросов. 6 апреля в субботний полдень в читальном зале, где собрались дети, родители, преподаватели, Сергей Махотин рассказал о своём детстве, начале творческого пути, секретах написания стихов и труде писателя. Ребята спрашивали об увлечении фотографией, творческих планах, любимых книгах и авторах. Вопросы, появившиеся на встрече, были ничуть не хуже заранее приготовленных. На многие их них Сергей Анатольевич ответил стихами. Встреча завершилась автограф-сессией и чаепитием.

Последней гостьей «Книжкиной недели» стала детский писатель Юлия Иванова. Среди её произведений есть немало петербургских сказок, с которыми гатчинские ребята уже знакомы. На этой встрече Юлия Иванова рассказала о своей новой книге «Шарф для ангела». Действие истории вновь происходит в Петербурге, где живёт и автор, и маленькая героиня книги.

В этот же день на встречу с Юлией Ивановой пришли старшеклассники, с которым наша гостья поделилась секретами писательского труда: откуда берётся идея написания книги, какой срок занимает создание произведения, что с делать с рукописью, откуда в книгах появляются иллюстрации. Подобные вопросы интересуют больших и маленьких читателей.

Кроме творческих встреч в библиотеке с большим успехом прошёл спектакль театра-студии «За углом» по сказкам Степана Писахова «Не любо, не слушай». Возможность увидеть спектакль в библиотеке появилась не так давно, и эта инициатива пришлась по душе многим ребятам и родителям.

Выставки книг и творческих работ, посвящённые книге и чтению, были представлены по всей библиотеке. Даже окна абонемента украсили рисунки учеников школы №9 (преподаватель И.Г. Щёголева). Выставка называлась просто и ясно - «Моя любимая книга», но выбрать одну любимую книгу всегда сложно. Пусть таких запоминающихся, добрых, хороших книг у всех ребят становится больше, а детская библиотека постарается помочь в этом.

Елена Коренева,

директор детской библиотеки