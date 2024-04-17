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Иван Степанов – чемпион СЗФО по гиревому спорту

В Выборге завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по гиревому спорту.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях приняли участие 97 спортсменов из 8 регионов России. Гатчинский район достойно представил Иван Степанов из поселка Новый Свет.

Иван Степанов стал победителем чемпионата в весовой категории 73 кг и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Поздравляем!

 