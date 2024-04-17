Микрорайон Мариенбург преображается

Благоустройство территории на пересечении улиц Куприна и 120-й дивизии реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и охватывает значительное пространство - до улицы Рысева.

Детская площадка, спортивное оборудование, места для отдыха и зоны озеленения предусмотрены проектом, выбранным жителями города.

Здесь будет также установлен мемориал в честь 120-й стрелковой Гатчинской дивизии.

Напомним, что сейчас проходит Всероссийское онлайн-голосование за объект благоустройства в крупных населенных пунктах, который будет реализован в следующем году. Жители Гатчины могут принять участие в голосовании до 30 апреля.

Пресс-служба администрации Гатчинского района