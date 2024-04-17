Микрорайон Мариенбург преображается
Полным ходом идут работы по созданию нового общественного пространства в микрорайоне Мариенбург города Гатчины.
Рубрики: Городская среда
Благоустройство территории на пересечении улиц Куприна и 120-й дивизии реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и охватывает значительное пространство - до улицы Рысева.
Детская площадка, спортивное оборудование, места для отдыха и зоны озеленения предусмотрены проектом, выбранным жителями города.
Здесь будет также установлен мемориал в честь 120-й стрелковой Гатчинской дивизии.
Напомним, что сейчас проходит Всероссийское онлайн-голосование за объект благоустройства в крупных населенных пунктах, который будет реализован в следующем году. Жители Гатчины могут принять участие в голосовании до 30 апреля.
Пресс-служба администрации Гатчинского района
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