Распределитель тепла: как начать экономить

Сейчас все современные многоквартирные дома оборудуются общедомовыми приборами учета (ОДПУ) тепловой энергии. А многие также оборудованы индивидуальными приборами учета (ИПУ) тепловой энергии. Эти приборы непосредственно замеряют объем тепловой энергии в соответствующий расчетный период. Показания передаются в единый расчетный центр, и на их основании идет индивидуальный расчет. Это позволяет собственникам оплачивать только то тепло, которое израсходовано на отопление их квартир, плюс определенную долю на отопление мест общего пользования.

В Гатчине несколько новых домов оборудованы такими приборами. Как только застройщик ввел их в эксплуатацию, а управляющая компания ввела в эксплуатацию ИПУ, жильцы без проблем начали передавать показания любым удобным для себя способом.

За разъяснениями по новому дому на улице Красных Военлетов мы обратились в МУП «Тепловые сети» города Гатчины.

Первое, что выяснилось, этот 4-этажный дом оборудован ОДПУ, а жилые помещения оборудованы устройствами распределения тепла типа ПУЛЬС «УРТ-100», которые установлены на радиаторах отопления. Распределители показывают величину расхода тепла в условных единицах, а не абсолютное количество потребленной тепловой энергии, как теплосчётчик.

В правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД говорится, что распределитель позволяет определить долю объема потребления коммунальной услуги по отоплению, приходящуюся на отдельное жилое или нежилое помещение, в котором установлены такие устройства, в общем объеме потребления коммунальной услуги по отоплению во всех жилых и нежилых помещениях, в которых установлены распределители.

Таким образом, распределитель показывает относительную величину расхода тепла, а не точное количество в Гкал или кВт/ч, как прибор учета.

- В чем особенности распределителя тепла?

- Главное отличие распределителя тепла от счетчика тепла в том, что распределители не являются ИПУ.

Законодательством к средствам измерения установлены обязательные требования, которым соответствует ИПУ тепловой энергии, в обязательном порядке измеряющие массу (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу, также температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. Исходя из показателей объема полученного и возвращенного теплоносителя и их температуры рассчитывается объем тепловой энергии. Таким образом, ИПУ измеряют именно объем потребления теплоэнергии в гигакалориях.

Этим требованиям не соответствует распределитель, который измеряет только температуру поверхности отопительного прибора (радиатора отопления) и температуру окружающего воздуха, после чего по заданному алгоритму рассчитывает объем потребленной теплоэнергии в условных единицах.

- Как будет рассчитываться плата за отопление с учетом показаний распределителей тепла?

- Так как в доме № 10 на Красных Военлетов установлены распределители, которые фиксируют не объем тепла, а условные единицы, то и порядок расчета не такой как при наличии индивидуального прибора учета.

Если распределители тепла введены в эксплуатацию и по ним передаются показания в жилых помещениях, общая площадь которых составляет более 50 % общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, то отопление в течение года считается с учетом показаний общедомовых приборов учета, при этом объем тепловой энергии на предоставление коммунальной услуги по отоплению распределяется пропорционально площади помещения. Один раз в год, в соответствии с правилами, производится корректировка платы за отопление с учетом показаний распределителей тепла.

Если доля собственников, где распределители введены в эксплуатацию составляет менее 50 %, расчет будет производиться, как «в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета тепловой энергии», т.е. на основании показаний общедомового прибора учета с распределением объема тепловой энергии на предоставление коммунальной услуги по отоплению пропорционально площади помещения.

Таким образом, расчет размера платы за отопление в течение года осуществляется в одинаковом порядке, но в случае наличия показаний распределителей, установленных в помещениях, общая площадь которых составляет более 50 % общей площади, производится корректировка с учетом показаний распределителей.

При этом теоретически решением общего собрания собственников можно установить более частую в течение года периодичность корректировки платы за отопление с учетом показаний распределителей тепла.

Следует учесть, в случае выхода из строя, отсутствия показаний или наличия факта нарушения целостности пломбы хотя бы одного распределителя в жилом или нежилом помещении многоквартирного дома такое помещение приравнивается к помещениям, не оборудованным распределителями.

- Так почему в доме Ольги Николаевны не задействованы распределители тепла?

- В январе 2022 года МУП «Тепловые сети» г. Гатчины заключило прямые договоры с собственниками помещений в доме №10 по улице Красных Военлетов. О наличии в этом доме распределителей узнали через месяц, когда граждане стали обращаться с вопросом, что за приборы у них смонтированы на батареях.

Учитывая, что на момент перехода на «прямые договоры» с 17 января 2022 года распределители в жилых помещениях не введены в эксплуатацию, надлежащим образом осуществить ввод в эксплуатацию устройства распределения тепла стало обязанностью его собственника.

Чтобы получить доступ в квартиры и ввести приборы в эксплуатацию, сотрудники предприятия разместили в подъездах объявления. В марте 2022 года и перед отопительным сезоном 2022-2023 годов контролеры несколько раз обходили дом. В итоге доля введенных в эксплуатацию распределителей составила 31,5%.

В конце августа и начале сентября 2023 года также был организован выход специалистов для ввода в эксплуатацию устройств и снятия контрольных показаний с ранее введенных в эксплуатацию распределителей. Были размещены объявления в подъездах, кроме того, одна из жительниц дома предложила свои услуги по размещению объявления в общедомовом чате. Результат подвинулся и составляет около 40%.

- У Ольги Николаевны на руках находится акт ввода в эксплуатацию от марта 2022 года.

- Это наш первый выход по этому адресу. Далее мы зафиксировали у нее показания на начало следующего отопительного периода 2023 года. Если бы мы собрали показания распределителей у более 50 % собственников помещений, то с этих данных начались бы расчеты. И при условии передачи этими собственниками показаний распределителей появилась бы возможность корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению.

- Что делать тем собственникам, которые хотят, чтобы в расчете теплопотребления был задействован установленный на их радиаторах распределитель тепла? Как набрать необходимые 50 %? Тем более, в этом доме многие сдают жилье.

- Если собственники не хотят вводить в эксплуатацию приборы учета, в этом случае мы никаким образом воздействовать на них не можем.

Как правило, быстрее принимаются коллективные решения, когда собственники выбирают старшего по подъезду, и он регулирует все взаимоотношения. В том числе с организациями, которые предоставляют коммунальные услуги.

- В перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в доме, из которого складывается тариф «на содержание жилого помещения», внесено ежемесячное обслуживание автоматического индивидуального теплового пункта и обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии? Жильцы дома спрашивают, почему они платят за два прибора?

- Услуга по обслуживанию общего имущества находится в зоне ответственности управляющей организации, поэтому вопрос по формированию платы за жилищные услуги относится к компетенции управляющей организации.

Небольшая информация об этом оборудовании: АИТП и ОДПУ входит в состав общедомового имущества, но это разное оборудование, и функции выполняемые ими тоже разные.

Первый – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, который в части теплоснабжения предусмотрен для распределения тепловой энергии в здании и качественно-количественной регулировки теплоносителя на нужды отопления в соответствии с погодными условиями (в зависимости от температуры наружного воздуха).

Второй – общедомовой прибор учета. Он не осуществляет функции по распределению теплоносителя и регулированию, а только фиксирует объемы тепловой энергии.

И одно и второе оборудование состоит из сложного комплекса устройств и каждое соответственно требует обслуживания квалифицированными специалистами.

- А как передаются показания по распределителям?

- Любым удобным способом, как и по счетчикам. Когда будут введены в эксплуатацию распределители в более 50 % помещений, сведения будут направлены в единый расчетный центр, и в квитанции появятся строки с указанием сведений о распределителях - тогда при оплате можно будет передавать показания. Если в квартире три распределителя – в квитанции три строчки.

Жилищным законодательством предусмотрена обязанность потребителя своевременно подавать показания индивидуальных приборов учета.

Но, в отличие от счетчиков тепла, распределители не относятся к приборам учета, показания которых следует передавать каждый месяц.

- Таким образом, распределитель тепла сам по себе не регулирует отопление квартиры: теплее - холоднее. Даст ли он экономию денежных средств для жителей дома?

- В гатчинских домах, куда мы подаем тепло, распределителей тепла еще не было. И мы с этим еще не сталкивались. Сейчас вопрос изначально стоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию распределители в более 50 % помещений в этом МКД и начать с ними работать. Каким будет результат - посмотрим.

Также следует знать, что распределители тепла, как и другие приборы учета, должны с определенной периодичностью поверяться – для них межповерочный интервал равен 10 годам. А чтобы реально сократить теплопотребление, распределители тепла нужно эксплуатировать с терморегуляторами, с помощью которых можно ограничить подачу теплоносителя в батарею.

Беседовала Татьяна Можаева