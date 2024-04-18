Стартовала приёмная кампания в 1 класс и детский сад

Где будет ликвидирована очередь в детские сады?

В минувший понедельник прямой эфир главы администрации Гатчинского района был посвящен особенностям проведения кампании по приему детей в первый класс и детские сады. И.о. председателя комитета образования Гатчинского района Марина Шутова рассказала о ситуации с дошкольниками: как продвигается очередь в детские сады, сколько создано ясельных групп, насколько развита коррекционная педагогика.

Так, в Гатчинском районе работает 38 детских садов, в 15 школах организованы дошкольные группы; группы для дошкольников есть в пяти негосударственных образовательных учреждениях. Муниципальные детские сады посещает более 9400 детей – 93%, частные – 303. За 2023 год количество детей в детских садах уменьшилось на 414 человек, и к 1 сентября ожидается еще большее снижение числа воспитанников – на 440 человек.

За последнюю пятилетку в Гатчине и районе было дополнительно создано 656 мест для детей дошкольного возраста, введено в эксплуатацию пять детских садов: в микрорайоне IQ, в Малом Верево, в Гатчине на ул. Достоевского; на ул. Хохлова и в Пудомягском поселении появились негосударственные детские сады с субсидированными местами, родительская плата в которых составляет 5500 рублей.

Благодаря выполнению плана по созданию дополнительных мест появилась возможность обеспечить местами детей от года до трех лет. В следующем учебном году дополнительно будет организовано восемь групп раннего возраста – 240 мест – для приема детей от года до трех лет в тех районах, где есть особый спрос: по 30 ясельных мест появится в детских садах в центре Гатчины и на въезде, в Тайцах, в Пудомягах и в Малых Колпанах, 90 мест – в Коммунаре. Благодаря этому детей в группы раннего возраста станут принимать не с двух лет, как сейчас, а с года. Очередь будет ликвидирована в центре Гатчины, на Хохловом поле, в Пудомягах и Малых Колпанах.

Вопрос обеспечения местами детей до трех лет стоит остро в Гатчине в микрорайоне «Въезд», в Коммунаре, в Кобралово, в Тайцах и в Сусанино. Однако с 1 сентября очередь сократится в два раза. По результатам 2023 года только 2% заявителей не обеспечены местом на желаемую дату зачисления.

Количество детей с нарушениями растёт

Все детские сады обеспечены коррекционными педагогами. В текущем учебном году сформировано 154 группы компенсирующей направленности, в том числе: для детей с тяжелыми нарушениями речи – 115, для детей с задержкой психического развития – 30, для детей с нарушениями зрения – три, для детей со сложным дефектом развития – семь. Организовано 13 комбинированных групп для здоровых детей и детей с нарушениями.

На сегодняшний день детские сады в Гатчинском районе посещают 2514 детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 60% из них – дети с тяжелыми нарушениями речи, 33% имеют задержку психического развития, остальные – с нарушениями зрения и слуха, расстройствами аутистического спектра, нарушениями интеллекта и пр. В связи с тем, что количество таких детей растет, с 1 сентября планируется дополнительно организовать пять групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития в детских садах в Гатчине: № 26, № 12, № 23, № 40 и в детсаду № 35 в Коммунаре. Дополнительно создано девять групп комбинированной направленности: три группы для детей с тяжелыми нарушениями речи и шесть – для детей с задержкой психического развития.

В настоящее время детские сады бесплатно посещают 99 детей-инвалидов. Доступность условий для инвалидов существует в полном объеме в 10 детских садах, в остальных садиках доступность обеспечена на 80-90%. На базе гатчинских детских садов № 12 и № 45, вырицкого № 50 и сиверского № 54 открыты отделения Регионального консультационного центра, которые оказывают психолого-педагогическую помощь родителям по вопросам обучения и воспитания детей.

94 первых класса

В соответствии с законодательством, прием на обучение в 1 класс проводится на равных условиях для всех поступающих (за исключением лиц, которым предоставлены преимущественные права), поэтапно.

В 2024 году первый этап проходит с 1 апреля по 30 июля. В этот период принимаются заявления родителей детей, имеющих право первоочередного или преимущественного зачисления, а также детей, проживающих на закрепленной территории.

Преимущество имеют дети, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в данной школе; первоочередное право предоставляется детям военнослужащих, полицейских, судебных приставов и др., а также проживающим на закрепленной территории.

В этом году, согласно постановлению правительства Ленинградской области, право на первоочередное обеспечение местом в школе предоставляется детям (пасынкам и падчерицам) участников специальной военной операции из числа военнослужащих в составе именных подразделений Ленинградской области или проживавших в Ленобласти на момент призыва.

На 2-м этапе, который длится с 6 июля по 5 сентября, принимаются заявления родителей детей, не проживающих на закрепленной территории. Подать заявление в 2024 году можно на портале «Госуслуг», в МФЦ и непосредственно в школе.

Тем, кто подал заявления на 1-м этапе, приглашения на прием документов от школы должны прийти со 2 мая по 30 июня. Подавшим заявления на 2-м этапе приглашения будут рассылаться не ранее 11 июля и не позднее 5 сентября.

После получения приглашения на 1-м этапе в общеобразовательную организацию представляются:

- копия документа, удостоверяющего личность родителя;

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

а также документы, подтверждающие право подачи документов на 1-м этапе:

- копия свидетельства о рождении брата или сестры в случае использования права преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам;

- копия документа о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства;

- копии документов, подтверждающих право первоочередного приема или преимущественного приема.

Дополнительно представляются документы, если требуется обучение по адаптированной образовательной программе (копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии), и если ребенок младше шести с половиной или старше восьми лет.

После получения приглашения на втором этапе необходимо представить все вышеперечисленные документы, за исключением документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школу.

Подробную информацию о правилах приема в 1 класс в 2024 году можно получить на сайте комитета образования Гатчинского района в разделе «Запись в школу», а также по телефону «горячей линии»: 8 (81371)205-93. Кроме того, информация о правилах приема в 1 класс 2024 года представлена и на официальных сайтах школ.

К какой школе вы прикреплены, можно узнать также на сайте комитета образования в разделе «Запись в школу», где издано постановление администрации Гатчинского муниципального района от 29.01.2024 № 314 «О закреплении общеобразовательных учреждений за территориями Гатчинского района».

Если вы допустили ошибки в заявлении о приеме в 1-й класс, следует отозвать заявление и подать вновь (в случае сбоя звонить по телефону «горячей линии» комитета образования Гатчинского района).

Началось комплектование групп в детсадах 47 региона

С 15 апреля в Ленинградской области стартовало комплектование групп в детских садах на новый учебный год.

Уведомления родители получат по электронной почте или в личном кабинете на «Госуслугах». В течение двух недель мамам или папам необходимо прийти в детский сад для оформления ребенка.

В случае, если место в выбранном детском саду отсутствует, районный комитет образования предложит семье альтернативный вариант – рассмотреть его также необходимо в течение 14 дней. Если семья согласится на место в предложенном детском саду, ей выдадут туда направление. Если семья откажется или не отреагирует, заявление останется на учете в комитете образования, место в очереди сохранится.

Направления выдаются в соответствии с датой подачи заявления родителем, указанным в нем годом поступления, возрастной категорией ребенка, имеющимися льготами и заявленными образовательными организациями. Комплектование продлится до 31 июля 2024 года.