Гатчина: дайджест культурных событий с 19 по 25 апреля

Гатчина театральная

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки для взрослых и детей.

20 апреля 12.00 «Девочка с длинными косичками», детский спектакль (0+)

20 апреля 18.00 «Просто Чехов» (16+)

21 апреля 17.00 – «Двое на качелях», спектакль театр-студии «За углом» (16+)

В Центре творчества юных (Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29) 21 апреля в 12.00 покажут детский спектакль Гатчинского ТЮЗа «Муха-Цокотуха» (0+)

Гатчина музыкальная

20 апреля в 17.00 в Гатчинском доме культуры пройдет концерт «Романса чувствуя дыханье». Ведущий Борис Демин (6+)

21 апреля в 15.00 в ДК состоится юбилейный концерт «История в движении» ансамбля бального танца «Партита». Цена билета 300 руб. (0+)

В детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова (ул. Чкалова, 66) 21 апреля в 12.00 пройдет 7-й концерт детского абонемента «Путешествие в волшебный мир музыки» - «В гостях у оркестра народных инструментов». Цена билета 400 рублей (6+). А в тот же день в 17.00 – Гатчинская филармония приглашает на концертную программу, посвященную 95-летию Георгия Портнова «Подставляйте ладони, я насыплю вам солнца!» Цена билета 400 рублей (6+)

Гатчина выставочная

В Музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) вас ждут выставки:

До 21 апреля - выставка акварелей Натальи Косьянковской «Мечта рождает красоту» (0+)

Выставка учащихся центра творческого развития «Созведие» (0+)

Выставки предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Людмилы Евгеньевны Ковалевой «Дивный сад» (0+)

20 апреля 10.30 - экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Музея Набокова и экскурсией по выставке «Ловцы слов» от Литературного музея «ХХ век». Стоимость поездки: 1120 руб., дополнительно наличными оплачиваются билеты в Музей Набоковых и на выставку «Ловцы слов» (1000 руб. - взр., 650 руб. – льготный). Обязательна запись по телефону 8 (81371) 2-14-66

Гатчина читающая

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13

20 апреля - Всероссийская акция Библионочь «Читаем всей семьей»:

- 14.00 - «Русские узоры». Дефиле студии «Эстетик клуб» и мастер-шоу

«Миг в бесконечности»,

- 15.00 - творческий вечер поэта В. Гамаля,

- с 16.30 - настольные игры для всей семьи: классические, развлекательные, обучающие,

- с 17.00 - концерт трио «Аккогусли» и встреча с мастером музыкальных инструментов А. Фесаком,

- с 19.00 - представление изданий из фонда редкой книги.

21 апреля 15.00 - Ирина Кройтор «Вдохновляясь Блоком». Творческая встреча (6+)

23 апреля 13.00 - «Архип Куинджи. Учитель жизни». Лекция. Э. Томша, Санкт-Петербургское отделение международного центра Рерихов, Союз концертных деятелей СПб (12+)

25 апреля 18.00 - Этнокультурный лекторий профессора И.Б. Смирнова (16+)

Выставка Гатчинского товарищества художников (6+)

Выставка работ Бориса Исмаилова по мотивам произведений великих художников разных эпох (6+)

«Художники Ленинградской области». Выставка музея-усадьбы П. Щербова (6+)

Детская библиотека, ул. Хохлова, 16, т. 320-23

«Дорогу в космос он открыл». Выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9 (6+)

Выставка «Человек и космос» Районного центра детского творчества (6+)

Библиотека-филиал №1, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 1, тел. 276-88

«Блистательный век Екатерины II». Книжная выставка (12+)

«Гоголь, неизвестный и загадочный». Книжно-иллюстративная выставка (12+)

Библиотека-филиал №2, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13

20 апреля - Всероссийская акция Библионочь «Читаем всей семьей»:

- 18.00 - «Киммерийский странник» (Крым. Коктебель. Волошин): литературно-музыкальная композиция Натали Гордеевой, при участии Елены Серебровой и Татьяны Амировой;

- 20.00 - «Что читали в семье Романовых», авторская программа Ирины Хухка, старшего научного сотрудника, хранителя фонда редкой книги ГМЗ «Гатчина»,

- литературные игры, выставка кукол «Дамы Эпохи», чайный стол

«108 минут полета»: выставка работ воспитанников детского сада № 1 г. Гатчины (0+)

«Блистал Фонвизин, друг свободы». Книжная выставка (12+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Зверевой, д.15а, т. 71-610

«Незеркальные отражения». Выставка живописи Галины Кузнецовой (пастель, акварель) (6+)

19 апреля с 18.00 до 22.00 - программа мероприятий «В библиотеку всей семьей» в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2024»:

- 18.00 - концерт вокальной студии «Vocalissimo – Bellissimo» (6+)

- 18.00 - «Книгу всей семьей читаем». Чтение книг по ролям, инсценирование (0+)

- 18.00 - «Семейное древо сказок». Викторина для детей и взрослых (0+)

- 18.00 - «Создаем всей семьей… Мы это можем!». Мастер-классы взрослым и детям (6+)

- 19.30 - «Лирическое настроение». Литературно-музыкальная гостиная: слушаем стихи и живую музыку в исполнении участников поэтической студии «Стихи Я в Гатчине» (12+)

с 22 апреля - «Жизнь и честь мою я взвесил на пушкинских весах»: писатель и литературовед Владимир Набоков. Диалоги у книжно-иллюстративной выставки к 125-летию со дня рождения (16+)

с 22 апреля - «С Пушкиным за одним столом». Литературный гастрономический тур по произведениям Александра Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка к 225-летию со дня рождения (16+)

24 апреля 13.00 «Помним. Славим. Гордимся». Выступление клуба пожилых людей «Вдохновение», посвященное Дню Великой Победы (12+)

по 05.05. «Уильям Шекспир: загадка жизни и творчества». Выставка-диалог к 460-летию со дня рождения (16+)

Гатчина кинематографическая

В киноконцертном зале «Победа» пройдет Благотворительный сеанс для людей старшего поколения: 22 апреля 9.30 - фильм «Волшебная сила искусства» СССР, мюзикл/комедия (0+)

23 апреля 16.00 - танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+)

«Летучий корабль» Россия, романтическая комедия/приключения (6+)

«Сто лет тому вперед» Россия, фантастика/приключения/семейный (6+)

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» США, приключения/комедия/ фантастика (12+)

«Годзилла и Конг: Новая империя» США, боевик/фантастика (12+)

«Золото Умальты» Россия, приключения/вестерн/драма (16+)