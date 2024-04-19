Гатчинские художники открыли весну!

Яркие весенние пейзажи, нежные цветы и солнечные портреты — выставочный зал библиотеки словно заполнился светом и животворным дыханием наступающей весны.

- Всегда очень рада сотрудничать с Гатчинским товариществом художников, - призналась сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Ирина Иванова, открывая выставку. - Наши художники, как и наши музыканты, составляют основу культурной жизни Гатчины. Выставка называется «Весне — дорогу!» И действительно, как только я зашла в этот зал после развешивания работ, сразу же почувствовала этот её свет, вкус к жизни, сочность и яркость красок... Теперь точно можно сказать: весна началась, несмотря на все невзгоды и непогоды!

В этот вечер в выставочном зале «Купринки» не только радовались ярким весенним полотнам. Здесь также звучали прекрасные стихи и музыка, посвящённые весне: так, настоящим литературно-музыкальным концертом гостей вернисажа решили порадовать сами художники и их талантливые друзья.

– Мы сегодня решили нещадно эксплуатировать все грани талантов художников, – отметила ведущая концерта Алёна Рыбакова. - Мы же знаем: если человек увлечён каким-нибудь искусством, то его обязательно посещают и другие музы. Вот на этом и построена сегодняшняя концертная программа: мы услышим стихи и музыку, написанные художниками и не только.

Журналист Сергей Ковачев продекламировал весенний цикл стихотворений Давида Самойлова и исполнил казачью песню. Свои стихи прочитали художники Сергей Пузатых, Иван Радюкевич и Юрий Чудновский. Стихи о весне художницы Елены Кройтор читала её коллега по творчеству Анастасия Швецова. Студент музыкального колледжа Игорь Рыбаков играл на скрипке, а преподаватель музыки Анна Калинина - на фортепиано.

Помимо творческих сюрпризов, приятное удивление другого рода ждало нескольких членов Гатчинского товарищества художников. Председатель ГТХ Геннадий Садомовский вручил благодарственные письма от руководителей Гатчинского района художникам Александру Грошеву и Сергею Бекишу - за активное и плодотворное участие в культурной жизни города и организации гатчинских фестивалей. С юбилеем поздравили художника и дизайнера, руководителя квилт-студии «Гатчина» Наталью Косьянковскую, вручив ей букеты цветов и настоящий каравай.

Выставка Гатчинского товарищества художника «Весне - дорогу!» открыта в библиотеке им. А.И. Куприна до 30 апреля.

Юлия Лысанюк