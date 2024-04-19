Памяти небесной покровительницы Гатчины

Лидия Лелянова (будущая Мария Гатчинская) родилась 24 февраля 1874 года в Санкт-Петербурге, в семье владельца сургучного завода Александра Ивановича Лелянова. В 16 лет девушка переболела тяжелой формой энцефалита, последствием стал тяжелейший недуг — болезнь Паркинсона. С ранней юности Лидия была прикована к постели, смиренно перенося боль и страдания. Она не только не роптала на судьбу, но помогала и другим находить утешение в Господе. После того как Лидия полностью потеряла подвижность, семья по совету врачей перевезла её в Гатчину, где она вместе с матерью и сестрой поселилась в двухэтажном деревянном доме неподалеку от Павловского собора.

В 1922 году Лидия Александровна Лелянова была пострижена в монахини с наречением имени Мария - в честь преподобной Марии Египетской. Духовником монахини Марии стал известный миссионер и исповедник православной веры протоиерей Иоанн Смолин, служивший в 1920-х годах Гатчине на Покровском подворье Пятогорского женского монастыря. После кончины отца Иоанна духовником матери Марии стал отец Петр Белавский.

Вокруг матери Марии создалось православное сестричество, сестры которого занимались молитвой, чтением и изучением Священного Писания и делами милосердия. Зелёный дом, в котором жила матушка, стал местом паломничества сотен людей. Мария Гатчинская славилась прозорливостью и даром утешения скорбящих и страждущих. За помощью к ней обращались люди со всей России, называя её «святой матерью Марией».

Состояние матушки постоянно ухудшалось: ее физические страдания невероятно усилились, и даже любое прикосновение вызывало сильную боль. В 1932 году монахиню-инвалида арестовали за организацию «подпольных сборищ с чтением Евангелия». Марию Гатчинскую поместили в Александровскую больницу на Фонтанке, где она, уже приговоренная к ссылке, скончалась 17 апреля 1932 года. Погребение состоялось на Смоленском кладбище, неподалеку от часовни Ксении Петербургской. Могила матушки Марии стала местом постоянного паломничества верующих людей.

В 1981 году монахиня Мария Гатчинская была прославлена в сонме новомучеников и исповедников Российских Русской православной церковью заграницей. В начале 2000-х годов гатчинское благочиние провело тщательную исследовательскую работу, готовя материалы для прославления матери Марии уже в России. 17 июля 2006 года Мария Гатчинская была канонизирована как преподобномученица в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Весной 2007 года состоялось обретение святых мощей матери Марии и их торжественное перенесение в Павловский собор города Гатчины, где они пребывают и поныне.

С тех пор почитание мученицы неуклонно растет, к её святым мощам притекают паломники из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья, появляются свидетельства о новых чудесах благодатной помощи по молитвам преподобномученицы Марии Гатчинской. Ежегодно, в день памяти святой, в Гатчине проводится крестный ход с ее святыми мощами, собирающий сотни богомольцев.

В 2024 году исполнилось 150 лет со дня рождения матушки Марии. В день её памяти, 17 апреля, в нижнем храме Павловского кафедрального собора прошла Божественная литургия Преждеосвященных даров, которую возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Почтить память преподобномученицы собрались священнослужители, сестричество милосердия имени Марии Гатчинской, миряне со всех районов епархии.

После литургии начался крестный ход со святыми мощами матушки Марии. Верующие прошли от Павловского собора до сквера матери Марии Гатчинской, расположенного на пересечении улиц Соборной и Карла Маркса (бывшая Багговутовская). Именно на этом месте когда-то стоял деревянный дом, где с 1909 по 1932 год жила матушка. Сейчас здесь установлен закладной камень в основании будущего памятника святой. Епископ Митрофан отслужил молебен у памятного камня.

Ещё одним важным событием этого дня стала международная конференция, посвящённая преподобномученице Марии Гатчинской. В здании воскресной школы Павловского собора собрались многочисленные слушатели. В этот день вспоминали историю жизни матушки Марии, её подвиги и молитвенные труды.

Участие в конференции приняли гости из Сербии, приехавшие в Гатчину, чтобы поклониться нашей святой. Матушка Злата - игуменья монастыря во имя иконы Богородицы «Троеручица» в Белграде, ревностная почитательница Марии Гатчинской. Журналист Елена Мичич - режиссёр фильма о гатчинской подвижнице.

В рамках конференции состоялся показ посвящённого матушке Марии документального фильма «Сила Божия в немощи совершается», который привезли в Гатчину сербские гости. Елена Мичич сняла этот фильм в 2023 году. В работе над ним принял участие секретарь комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии Виктор Васильев, который собирал материалы для канонизации матери Марии в 2003-2005 годах.

Напомним, Виктор Васильев — автор жития с акафистом матери Марии, создатель документально-художественного фильма «Избранница Христова. Преподобномученица Мария Гатчинская». Осенью 2023 года он побывал в Сербии, где выступал на приходах, в воскресных школах, в разных монастырях, в том числе и в монастыре во имя иконы Богородицы «Троеручица» в Белграде.

В Сербии хорошо знают и любят нашу гатчинскую святую. В ноябре 2023 года фильм Елены Мичич «Сила Божия в немощи совершается» показали в Русском доме в Белграде. Как рассказывает Виктор Васильев, зал был переполнен, люди стояли в проходах. Не расходились и после показа ленты, чтобы приложиться к привезенной из России иконе святой Марии Гатчинской с частицей ее святых мощей.

Гостям из Сербии были вручены в Гатчине почетные знаки — медали преподобномученицы Марии Гатчинской за дела милосердия и за другие духовные заслуги. Награждение состоялось после крестного хода у памятного камня на месте дома, где жила матушка Мария.

Юлия Лысанюк