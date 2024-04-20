«Эвакуация»: выставка одного события

- Для нас этот проект очень важен, поскольку во время Великой Отечественной войны и оккупации Гатчины дворец и парк очень пострадали, - отметила, открывая выставку, заведующая научно-фондовым отделом музея-заповедника «Гатчина» Александра Фарафонова. - Выставка «Эвакуация» не совсем обычная. Первая часть ее будет несменяемой. И то, что на ней представлено, язык не поворачивается назвать музейными предметами. Это личные вещи, обнаруженные в расстрельной яме на территории парка «Сильвия», рядом с которым располагалось гестапо. Второй зал является контрастом первого, потому что там демонстрируются прекрасные музейные вещи в великолепной сохранности. Может возникнуть вопрос, как это вообще сочетается. Мы специально представили их там, потому что для нас было важно на этих вещах сделать другой акцент. Указать не на их культурную и историческую значимость или материальную ценность, а на то, что за эти предметы тоже было заплачено человеческой жизнью - жизнью тех людей, которые сохраняли их, эвакуировали и благодаря которым мы можем видеть их в парадных залах Гатчинского дворца.

Как отмечают организаторы, выставка поможет понять, что пережила Гатчина в годы войны.

- Для нас это огромная ответственность, - отметила куратор выставки, ученый секретарь музея-заповедника «Гатчина», кандидат исторических наук Мария Кирпичникова. - Каждый год у нас проходят выставки одного экспоната, но в 2024 году мы поменяли концепцию и сделали выставку одного события. Все экспонаты на ней прошли эвакуацию - их героическими усилиями спасли сотрудники нашего музея.

Зал памяти

Выставка вызывает сильные эмоции. Мария Кирпичникова считает, что мемориальный зал, возможно, лучше назвать «Зал памяти жертв фашистской оккупации».

В витринах представлены найденные поисковиками при раскопках личные вещи людей, расстрелянных в парке «Сильвия» 80 лет назад – ремни, солдатский медальон, крестильный кулон, взрослая обувь и детский ботиночек, который лежал в кармане женщины. В центре зала - инсталляция из обуви и гильз.

Известный петербургский художник-дизайнер, оформитель выставки Никита Сазонов подчеркнул, что делал особый акцент на хрупкости человеческих жизней.

- У меня больше присутствует ощущение мемориала, чем выставочного пространства. И те предметы, которые пережили эвакуацию, не менее хрупкие, чем человеческая жизнь, но они сохранились... Наш проект о важности сохранять мир, сохранять жизнь. Наше пространство будет меняться. Всего будет четыре выставки на разные темы: после эвакуации будут представлены страшные дни оккупации города, послевоенное возвращение коллекций и восстановление дворца. В первом мемориальном зале мы также будем постепенно дополнять истории, связанные с предметами. Таким образом, это будет целый год размышления о памяти, как мы ее можем сохранять и передавать дальше, - сказал Никита Сазонов.

Преемники истории

В период поисковой операции 2022-2023 годов отряд «Искра» обнаружил в парке «Сильвия» останки 197 человек. Среди погибших были советские военнопленные, мирные жители, женщины, дети. В настоящий момент опознано только девять человек. Места расстрелов оккупанты маскировали. И сколько еще останков будет найдено – неизвестно. Поисковые работы в «Сильвии» продолжаются.

Командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев обратился к подрастающему поколению – преемникам истории, на чьих плечах со временем будет лежать ответственность за передачу эстафеты памяти.

Особой чести разрезать символическую ленточку на открытии проекта и первой выставки были удостоены самые юные посетители – маленькие поисковики отряда «Искра» и футболисты детской областной команды «Ленинградец». После чего юные участники поискового отряда рассказали своим сверстникам о находках, сделанных в парке «Сильвия».

Эвакуация: хроника событий

Следующий зал рассказывает об эвакуации предметов Гатчинского дворца летом 1941 года. Его заполнили экспонаты, спасенные сотрудниками музея.

Сотрудники Гатчинского дворца-музея под руководством главного хранителя Серафимы Балаевой совершили подвиг, спасая экспонаты под бомбежками и артобстрелами. Об этом рассказывают информационные стенды с фотографиями и воспоминаниями участников событий, а также небольшой видеофильм, который демонстрируется в зале.

Упаковка музейных экспонатов и консервация здания дворца началась 22 июня 1941 года. Далее хроника событий включает отправку четырех эшелонов с музейными ценностями в Удмуртию, город Сарапул: 7 июля, 13 июля, 19 июля, 19-20 августа. Накануне четвертой отправки, 15 августа, на территорию дворца была сброшена первая бомба.

28 августа – 5 сентября состоялась отправка пятого эшелона на грузовых машинах в Ленинград в Исаакиевский собор (тогда антирелигиозный музей). Девятого сентября сотрудники музея покинули дворец и пешком ушли в Ленинград.

До 1941 года в Гатчинском музее хранилось более 54 тысяч предметов. Усилиями сотрудников музея около 12 тысяч из них удалось эвакуировать.

Среди экспонатов выставки особое внимание привлекает уникальная кукла XVIII века - Большая Пандора, предназначенная для демонстрации моделей одежды. Эта кукла-манекен принадлежала императрице Марии Федоровне. Она тоже побывала в эвакуации вместе с другими музейными ценностями Гатчинского дворца.

Тут же среди спасенных реликвий музея посетители смогут увидеть огромные неподъемные сундуки, в которых вывозились музейные ценности.

Экспонатами выставки стали и другие предметы, пережившие эвакуацию. Тряпичный зайчик в годы блокады находился вместе со своими хозяевами в Исаакиевском соборе. Елочные игрушки мастерила из бумаги для внучки бабушка в только что освобожденном от блокады Ленинграде. Эти вещи – тоже свидетели времени.

Посетить выставку «Эвакуация» можно до 9 июня 2024 года по входному билету в Гатчинский дворец. Затем второй зал ждут перемены: его займут другие экспонаты – свидетели событий военных лет, происходивших в Гатчине.

Татьяна Можаева