В Гатчине написали «Тотальный диктант»

Изначально «Тотальный диктант» был локальным мероприятием: в 2004 году студенты гуманитарного факультета университета в Новосибирске организовали его для себя и преподавателей. Хотели сделать нечто интересное из того, что обычно никому не нравится, считается формальным из-за своей обязательности. Мог ли тогда кто-то подумать, что диктант выйдет за пределы не только университета и города, но целой страны, и станет одним из любимых праздников? Сегодня его пишут в самых неожиданных местах: и в Антарктиде, и на космической станции, и в самолёте, и на подводной лодке. А в Гатчине решили провести на территории лофт-пространства.

Обстановка получилась камерная, уютная. На площадку зарегистрировалось 36 человек – чуть больше, чем настоящий школьный класс. Сидели, правда, не за партами, а за столом, где могла разместиться небольшая компания из четырёх человек. На столах – бланки, юбилейные ручки, сувениры от спонсоров.

Бланки, кстати говоря, похожи на те, что выдают на ОГЭ и ЕГЭ, но, конечно, не такие серьёзные: внизу листа даже есть поле для рисования и добрых пожеланий. Решила нарисовать там сердечко. Другой забавный элемент бланка – кодовое слово. Сюда можно записать всё, что угодно: оно нужно для того, чтобы потом получить результаты своего диктанта на сайте, ведь из личных данных на листе обязательно указывается только фамилия, которую, впрочем, можно заменить псевдонимом.

Традиционно «Тотальный диктант» состоит из нескольких частей: это связано с различными часовыми поясами, возможность написать все части есть у тех, кто принимает участие в акции онлайн. Авторы проекта ориентируются на время на Дальнем Востоке, Сибири, на московское время и время в Америке. Так, в нашем регионе текстом диктанта стал отрывок из произведения Анны Матвеевой под поэтичным заголовком «Правда или желание» – об изменениях эпистолярного жанра сквозь поколения, переходе рукописных дневников и писем в блоги и чаты. Примечательно, что произведениями для письма под диктовку из года в год становятся работы современных российских писателей, естественно, ранее не опубликованные.

Читают тексты известные деятели культуры; в Гатчине текст зачитывала петербургская актриса Лариса Луста. В этот день она примерила на себя роль учителя. И если после этих слов вы вспомнили школьные годы и подумали «ой, так это ж надо быстрее писать, вдруг не успею» – не переживайте, на нашем диктанте вы бы спокойно могли поднять руку и попросить повторить слова. Ведь цель «Тотального диктанта» заключается не столько в проверке знаний, сколько в получении положительных эмоций от самого процесса написания: размеренный, спокойный голос учителя, мелодичные строки произведения и – возможно – ваш друг рядом, сосед по парте, с которым можно (только тихо!) посоветоваться.

Удивительно, но школьный диктант вообще может стать значимой частью дружбы и даже жизни – по крайней мере, так случилось у Ульяны и её подруги. Девушки рассказывают: уже на протяжении шести лет они принимают участие в «Тотальном диктанте». Традицией стали поездки по пригородам Петербурга. Свой первый диктант они написали в Сестрорецке, в прошлом году были в Петергофе, а сегодня приехали в Гатчину:

– Уже не помню, как решили прийти на диктант в первый раз, но могу сказать точно, что русский язык у нас в сердце: мы обе заканчивали журфак СПбГУ. Чем мне больше всего нравится «Тотальный диктант»? Возможностью вспомнить себя в школе. И наконец-то посмотреть на свой почерк! Потому что обычно я пишу на компьютере, и почерк начинает забываться, – смеётся Ульяна.

Придя на «Тотальный диктант» один раз, и вправду сложно не прийти на него во второй. Почему? Потому что, прежде всего, это своеобразное признание в любви русскому языку, акт поддержки в пользу его чистоты и красоты. В каком уголке мира бы ты ни находился, эта любовь движется вместе с тобой.

Вот, например, Надежда: ходить на «Тотальный диктант» она начала много лет назад в своём родном городе, Ангарске, а теперь диктант продолжит быть ежегодной традицией для неё – но уже в Гатчине. Женщина переехала два года назад, и сегодня впервые присоединилась к акции в нашем городе.

А кто-то тоже уже знает, что такое написать «Тотальный диктант», но впервые приходит на него в другой роли – как, например, Людмила, один из волонтёров мероприятия в Гатчине:

– Я стала волонтёром «Тотального диктанта» в этом году. Специально приехала сюда из Петербурга – на праздник русского языка. Очень люблю наш язык, выступаю за его чистоту, особенно в письменной речи. Услышала об акции случайно, в 2015 году, от коллег, но впервые сходила только в прошлом году. И мне так понравилось, что я все четыре части написала, – делится своим опытом участия в акции Людмила.

За 20 лет «Тотальный диктант» показал себя как добрую, просветительскую акцию, объединяющую по всему миру всех тех, кто ценит русский язык. Но стоит сказать, что дело тут не только в одном русском языке, но и в культуре вообще. Акция «Тотальный диктант» знакомит нас с современной литературой, делает нас ближе с ныне живущими деятелями культуры и доказывает, что самый обычный школьный диктант может быть интересным. Ну а «тройка», «четвёрка», «пятёрка» – уже не важно; главное – попробовать свои силы и отдать тем самым дань уважения любимому языку.

Мария Ибадова