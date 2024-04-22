В Гатчине волонтеры провели субботник в парке «Сильвия»

На уборку памятников и мемориалов, захоронений участников Великой Отечественной войны вышли представители «Единой России», сторонники, волонтёры, жители регионов. Субботники также прошли в новых регионах.

«В Луганске провели уборку на территории мемориального комплекса «Острая Могила». Здесь установлены памятники солдатам времен Гражданской и Великой Отечественной войны, ополченцам Донбасса и Героям СВО. В Мариуполе провели субботник на братской могиле», – рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В Херсонской области добровольцы прибрались на мемориальном комплексе «Воинам-водителям».

Вместе с Ассоциацией ветеранов СВО, областным фондом «Защитники Отечества» и местным отделением «Молодой гвардии» Гатчинского района волонтеры привели в порядок территорию памятника комсомольцам-подпольщикам в гатчинском парке «Сильвия».

Напомним, в парке «Сильвия» в 2022 году при поддержке лидера движения «Волонтёры Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко были организованы поисковые работы, в результате которых были подняты останки 150 мирных жителей, расстрелянных нацистами в годы войны.

Председатель «Волонтёров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что в этом году в порядок приведут памятные места, посвященные мирным гражданам, погибшим от рук нацистов, от геноцида в Великую Отечественную войну.

«В нашем реестре более 1000 таких памятных мест», – добавила она.

Координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что такие субботники уже стали доброй традицией.

«Можно также подать заявку для проведения поиска и восстановления военных архивных документов о подвигах и наградах захороненных участников Великой Отечественной войны», – сказал он.