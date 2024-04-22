В ОДК-Сервис прошла Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

Учащиеся девяти школ Гатчины, Гатчинского и Волосовского районов, а также студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого посетили музей авиационных двигателей ОДК-Сервис, который является учебно-историческим классом предприятия. Они узнали об истории авиации с создания первых летательных аппаратов до современных ультразвуковых самолётов, а также об истории и современной работе авиаремонтного предприятия.

ОДК-Сервис выполняет ремонт и техническое обслуживание 17 видов авиационных двигателей. Участники «Недели без турникетов» увидели каждый из них, а сотрудники музея рассказали о принципах работы некоторых моделей, интересные факты об их разработке и использовании.

«В музее собрано большое количество экспонатов авиационных двигателей в натуральную величину. Один из них представлен в разрезе и можно было вживую увидеть его устройство и принцип работы. Помимо этого, мы многое узнали и об истории возникновения города Гатчины, о становлении и развитии отечественной авиации», - сказал магистр 5-го курса Института энергетики Высшей школы энергетического машиностроения СПбПУ Петра Великого Федор Колесников.

Акция «Неделя без турникетов» направлена на профориентационное информирование студентов и школьников о работе предприятий и популяризацию востребованных профессий и специальностей. Мероприятие прошло с 15 по 19 апреля.

ОДК-Сервис сотрудничает с СПбПУ Петра Великого по целевой подготовке специалистов технических специальностей для предприятия. Участие студентов в акции «Неделя без турникетов» позволяет им лучше изучить производство авиационных двигателей и увидеть, где они в будущем будут работать.

Кроме того, предприятие предлагает выпускникам школ целевое обучение в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Устинова и Государственном институте экономики, финансов, права и технологий. После окончания обучения целевики гарантированно получают работу в ОДК-Сервис.

Пресс-служба АО «ОДК-Сервис»