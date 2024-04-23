Авария на сетях водоснабжения в Гатчине

Сегодня в 7.20 на территории города Гатчины прорвало водовод диаметром 500 мм на территории насосной станции, расположенной в музее-заповеднике «Гатчина» у Серебряного озера.

Специалисты МУП "Водоканал" города Гатчины оперативно провели аварийно-восстановительные работы. В 10.40 подача воды по всему городу была восстановлена. Участок утечки локализован. Город подключен к резервной схеме водоснабжения. Продолжаются ремонтные работы.

В микрорайоне Аэродром на площади Богданова организован подвоз воды до окончания восстановительных работ.

Глава администрации Людмила Нещадим поручила Комитету ЖКХ выполнить все необходимые мероприятия по замене данного участка водовода. Как отметил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Александр Супренок, все необходимые меры для устранения аварии были приняты оперативно.