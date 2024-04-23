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Автобусы до кладбища в Пижме вышли на маршрут

С 20 апреля открыто движение автобусов по маршруту № 10 «Гатчина, Варшавский вокзал - кладбище Пижма». Напоминаем, данный маршрут осуществляет перевозки пассажиров по субботам и воскресеньям.

Рубрики:  Дороги

В 2024 году автобусы будут следовать по маршруту в праздничные дни 28, 29, 30 апреля, 1, 9, 10 мая.

Расписание движения автобусов по маршруту № 10:

от Варшавского вокзала – 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30;

от кладбища Пижма – 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.