Автобусы до кладбища в Пижме вышли на маршрут
С 20 апреля открыто движение автобусов по маршруту № 10 «Гатчина, Варшавский вокзал - кладбище Пижма». Напоминаем, данный маршрут осуществляет перевозки пассажиров по субботам и воскресеньям.
Рубрики: Дороги
В 2024 году автобусы будут следовать по маршруту в праздничные дни 28, 29, 30 апреля, 1, 9, 10 мая.
Расписание движения автобусов по маршруту № 10:
от Варшавского вокзала – 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30;
от кладбища Пижма – 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.
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